El grupo coreano japonés T1419 canta en español por sus fans latinos

El grupo coreano japonés T1419, integrado por Gunwoo, Kairi, Kevin, Kio, Leo, Noa, On, Sian y Zero, visitan por primera vez México dispuestos a conquistar a su público latino, por tal motivo promocionan su sencillo "El sol se va a apagar", en el cual cantan en español y aseguraron que no será la única vez que hagan algo así.

"Quisimos darle un gran regalo a nuestros fans latinoamericanos, porque sabemos que para ellos es complicado cantar y entender nuestras canciones en coreano, por eso pensamos en sacar un tema como El sol se va a apagar y ahora nos sentimos orgullosos porque recibimos bastante cariño después de la canción", dijo Sian.

Este grupo está integrado por cinco chicos coreanos y cuatro japoneses, así que el idioma ha sido un desafío desde el momento en que se formó el grupo el año pasado, pero Noa explicó que no ha sido tan conflictivo este aspecto porque ya llevan varios años preparándose artísticamente juntos, así que ahora se ven más como una familia y siempre se ayudan mucho.

"Dificultad fue a la hora de hablar y cantar en español, pero siempre hemos pensado que hay que hacer todo lo posible por nuestros fans, sobre todo con los latinoamericanos, por eso estamos muy orgullosos por la reacción que han tenido a nuestra canción, que ha sido muy grande", dijo Noa.

Gunwoo explicó que desde que estaban en entrenamiento han trabajado muy fuerte, demostrando que están dispuestos a hacer todo lo posible por entrar al mundo del K-pop, y es precisamente ese mensaje el que quieren darle a personas de su misma edad, decirles que no hay desafío que no puedan superar.

Entre las personas que admiran de este lado del mundo, se encuentran Daddy Yankee y Camila Cabello; por eso entre los géneros que quieren aprender se encuentra el reggaetón o alguno otro que involucre el baile, también quieren seguir colaborando con artistas de habla hispana, como también lo han hecho con Maluma y Natti Natasha.

"Reconocemos que el K-Pop está siendo un género muy global y por esta razón siempre a la hora de grabar temas nuevos, sobre todo en español, intentamos divertirnos lo más posible para poder expresar nuestros sentimientos a los fans", expresó On.

"Todas nuestras canciones tienen una base del pop, pero en nuestro nuevo tema se puso un toque tropical, veraniego, con el cual demostramos que podemos dar un toque latinoamericano a nuestra música; El Sol se va a apagar es un tema muy energético y con mucha pasión en sus letras", comentó Sian.

Los integrantes de T1419 aseguraron que tenían muchas ganas de conocer a sus fans latinos, pero debido a la pandemia no habían podido venir a nuestro país, pero ya sabían que los fans mexicanos son muy cariñosos y apasionados, gracias a los mensajes que les han hecho llegar en sus redes sociales, algo que constataron desde el momento que pisaron el suelo de México.

"El recibimiento que tuvimos de los fans en el aeropuerto, fue muy diferente a lo que solemos tener en nuestro país, fue sorprendente ver cómo nos estuvieron esperando y cómo nos recibieron; también nos gustó el ambiente de la Ciudad de México, porque en Corea se tiene una cultura donde todo tiene que caminar rápido, todos siempre andan atareados, pero aquí es una cultura más tranquila", compartió Leo.

"Lo primero que notamos cuando llegamos a México, fue el amor, el cariño y el calor de este país cuando vimos a nuestros fans en el aeropuerto, sabíamos que este país es un muy cariñoso y lo notamos al cien por ciento", dijo Sian.

Su compromiso con los fans latinos va muy en serio, porque Noa reveló que los nueve se encuentran estudiando español y aunque aún no están listos para mantener una conversación, están poniendo todo su empeño para aprender.

En un futuro además de venir a presentarse en vivo en la Ciudad de México, también quieren hacerlo en Guadalajara, porque ahí T1419 tiene mucho apoyo, pero también quieren visitar Argentina, Perú y Chile.

