El GIFF 2022 rinde homenaje a Adriana Barraza; Iñárritu la felicita

Sorpresivamente, Alejandro González Iñárritu apareció de manera virtual en esta ciudad para rendir homenaje a Adriana Barraza, su actriz colaboradora en "Amores perros", donde interpretó a la madre de uno de los estelares y en "Babel", en la que era una mujer que perdía niños.

El ganador de Oscar envió un mensaje de felicitación a la mexiquense que ayer fue reconocida por el Festival Internacional de Cine Guanajuato y la Filmoteca de la UNAM, por su medio siglo de trayectoria profesional.

"No tienes idea del gusto que da que esta noche te celebren tus primeros 50 años de carrera y también el inicio de tus próximos 50 años", dijo González Iñarritu por medio de un mensaje en video enviado al certamen.

"He tenido el privilegio como director de trabajar contigo en dos proyectos y han sido unas experiencias maravillosas, profesionalmente y humanamente en todos los sentidos. Eres una persona con una sensibilidad, músculo emocional, observación, bagaje espiritual tan grande que puedes accionar todos los botones que tiene el ser humano", agregó.

Cuando Barraza, de 65 años, subió al escenario para recibir la Medalla de la Filmoteca y la Cruz de Plata del GIFF, aseguró que Gonzále Iñarritu fue quien de alguna manera hizo posible llegar a esta fecha simbólica.

"A partir de lo que él me enseñó en Babel, sin el trabajo de su mano, quizá no hubiera llegado a los 50 años", indicó la actriz.

"Agradezco también a todos los directores y a quienes ni siquiera me voltearon a ver, a salir solita y decir 'de aquí no me muevo'", expresó.

Consideró que ningún actor puede llegar a buen puerto sin un director, al tiempo de reconocer que los actores pueden decir que el trabajo propio salió maravilloso y, en caso contrario, responsabilizar al realizador.

Lee también: Los 5 momentos que marcaron la vida de Adriana Barraza

"La verdad a veces somos así", dijo entre risas del público.

Minutos antes, durante su paso por la alfombra roja inaugural, Barraza recordó el momento en que murió su mamá, cuando ella tenía 12 años.

"A la niña Adriana Barraza que vio morir a su mamá le diría: 'mira hasta dónde llegaste' y creo que mi mamá y papá estarían muy orgullosos de mi, estoy segura de ello", indicó.

Apenas hace unos días la actriz acabó su trabajo en "Blue Beetle", del Universo de superhéroes DC, en la cual interpretó a la abuela del personaje principal masculino, primer héroe mexicano.

Lee también: Adriana Barraza, la abuela aguerrida que llega a DC

rad