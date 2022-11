El galán de telenovelas que se convirtió en productor y descubrió a William Levy

“Empresario, actor, productor y director”, así es como se define Rodrigo Vidal en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 71.8 mil seguidores. Desde allí, el conductor de “¿Qué dicen los famosos” suele publicar fotografías de sus proyectos, de sus viajes de descanso y sus momentos más divertidos con colegas o familia.

Vidal destacó como estrella juvenil en los años 90 y hoy con 49 años es uno de los más exitosos productores que ha dado el país. Sus comienzos en la pantalla chica se debieron a una situación confusa en los estudios de Televisa, ya que en ese entonces tenía 16 años y mientras estaba observando una grabación, lo confudieron con alguien más.

Una mujer, que resultó ser la productora Carla Estrada, lo confundió con otro hombre que había cometido una falta a su trabajo y cierta desprolijidad, y luego le dijeron que no era quien pensaba que era. “Le dijeron que yo no era, se disculpó y pidió que me hicieran una prueba”, fue parte de lo que ha contado Vidal en una de sus entrevistas.

En ese entonces Carla Estrada le preguntó: “¿Eres actor, verdad”. Y ahí fue cuando luego de realizar la prueba, quedó en el elenco de “Cuando llega el amor” y siguió siendo parte de equipos de actuación en “Salomé” y “Dos mujeres, un camino”. El productor al día de hoy acumula premios y reconocimientos, y dos de ellos son de parte de TVyNovelas como “Mejor actor de reparto” y “Mejor actor joven”.



Rodrigo Vidal sonriente. Fuente: Instagram @soyrodrigovidal

Luego de Televisa, el actor probó trabajos con Univisión y Venevisión. Pero finalmente terminó en el mundo de la producción de televisión, también montó una agencia de talentos, creó un teatro y al día de hoy es que sus trabajos lo mantienen viajando por la Ciudad de México, Miami, Las Vegas y España.

La vida lo llevó al ex participante de “TOP Chef VIP” a amar su negocio “Happy Management” y su anterior agencia (a cargo de su exesposa), y a ser el representante de destacados artistas del mundo del espectáculo como el actor William Levy, el protagonista exitoso de la telenovela furor “Café con aroma de mujer”. Además, fue el representante de Ivonne Montero, quien ganó en “La casa de los famosos” y de Annie Cabello, de la serie “Anónima” de Netflix.