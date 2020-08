El extraordinario cambio físico de Marichelo, hermana de Anahí

Más de 40 kilos de peso bajó Marichelo Puente, así lo declaró en una entrevista que hizo en el podcast de su hermana Anahí en enero, pero se hizo evidente luego de una publicación que realizó su esposo Jorge D’Alessio en la que habla de lo orgulloso que está de ella.

“Si ustedes creen que mi orgullo es por el espectacular cuerpo que mi esposa ha formado con tanto esfuerzo están equivocados! Mi orgullo es por que esta hermosa mujer que ven aquí ha pasado por muchos obstáculos en su vida, Mi orgullo es porque esta bellísima mujer que ven aquí que siempre ha dedicado todo su tiempo a su familia, hace un par de años, decidió dedicarle un poco de tiempo a ella misma, y solo eso, ha sido un ejemplo maravilloso para toda su familia”, escribió el cantante junto a una imagen de Marichelo en bikini.

La actriz declaró que a los 17 años pesaba 47 kilos y fue lo más delgada que llegó a estar, antes de que le detectaran problemas de tiroides, además de que terminó una relación amorosa que la llevó a refugiarse en la comida y volver a ser una comedora compulsiva gradualmente.

“Si yo estaba nerviosa por un examen comía, si yo estaba contenta comía, si yo tenía angustia por ciertas cosas, comía”, contó.

Fue a partir de las críticas que recibió a través de redes sociales en una fotografía donde está en un evento social con su esposo, el hijo de Lupita D’Alessio, que decidió comenzar un cambio.

Tras participar en el reality “Lucky Ladies México” también se sintió atacada a través de comparaciones con otras de las integrantes como Celia Lora y Esmeralda Palacios.

“Yo le doy gracias a Dios por haber estado en ese programa porque a mí me abrió los ojos, lo que yo no veía en el espejo, lo vi ahí”, afirmó.



En enero de 2019 finalmente mostró los cambios evidentes que vio en un año a partir de una imagen que se tomó en Disney y que decidió tomar de comparativa luego de que su hijo la hiciera recapacitar.

"Un día vamos a Disney y salió el tema, no sé por qué, con mis hijos de: ‘¿Cómo les gustaría que fuera su esposa?’ y me dice uno de mis hijos ‘Yo quiero que sea igualita a mi mamá, así de guapa, igualita, pero flaca’, ¡tras!, mi marido volteo a verme y en ese momento dije ‘se acabó’”.



Para bajar de peso tomó terapia, hizo ejercicio, se atendió médicamente de la tiroides, comenzó a comer sano y se alejó de la fiesta y las desveladas, según recordó. Hoy asegura que disfruta de una vida plena y espera ser inspiración para beneficio de otras personas que sufren de este tipo de trastornos.

"El reto más grande de mi vida fue este, era yo misma y me da mucho gusto que toda esa gente que me atacó y que yo decidí mandar amor y tomarlo como experiencia y decir 'sí así me ven y tengo que cambiar esto', todo eso que yo mandé se me regresó".

