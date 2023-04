El especial agradecimiento de la mamá de Christian Nodal a Julián Figueroa

La sorpresiva muerte de Julián Figueroa impactó a la comunidad artística, colegas como Leonardo y Ángela Aguilar se despidieron de una manera muy especial: Leonardo lo hizo con un video, y Ángela cantando, mientras que la mamá de Christian Nodal no se quedó atrás y compartió un momento especial que vivió con el el hijo de Joan Sebastian.

Fans del joven cantante, que en mayo cumpliría 28 años, han llenado las redes de videos en los que aparece con su difunto papá y con su conocida madre, quien pidió encarecidamente a los medios que deseaba pasar su duelo en privado, por lo que el velorio ocurrió en la intimidad de su hogar, con familia y amigos muy cercanos.

Y aunque famosos como Yadhira Carrillo y Lorena Herrera intentaron estar con Maribel en este difícil momento, no pudieron ingresar a su hogar, pues en la entrada del fraccionamiento, ubicado en el sur de la Ciudad de México, hubo un estricto control de quién sí y quién no podía ingresar al lugar.

Sin embargo, en redes se siguen leyendo palabras de pésame por la partida de Julián, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, quien hace un año perdieron a Diego Verdaguer, le han externado su pésame a Maribel; Diego y Julián eran muy cercanos, Ana Victoria compartió un emotivo video en el que se observa que ambos están en una camioneta y se despiden con una sonrisa.

"Mi corazón te abraza @maribelguardia con todo el amor que habita en mi. Es muy difícil vivir sin ellos y será algo que tendremos que aprender a hacer por el resto de nuestras vidas… pero ahora nos cuidan y guían con su magia y alegría desde el cielo. Ellos saben que somos mujeres fuertes y no esperan menos de nosotras que seguir adelante brillando y honrando sus recuerdos y enseñanzas. Nuestras condolencias a toda la familia #vuelaaltojulián", se lee.

Cristina Nodal agardece a Julián Figueroa

Cristina Nodal, mamá de Christian Nodal, de 24 años, le dedicó un mensaje de despedida a Julián Figueroa, y recordó un momento especial junto al hijo de Maribel Guardia.

Sin dar detalles de cuándo intercambió mensajes con Julián, Cristina compartió una captura de pantalla de una ocasión en la que en respuesta a uno de sus estados, Figueroa le respondió con la frase "Dios la bendiga", detalle que le cambió el día por completo.

La madre de Nodal, quien también canta música regional mexicana, recordó que aquél día esa bendición de Julián le llegó al alma y la hizo sentir fuerte; hace algunos meses, la madre del cantante de "Botella tras botella" estuvo muy delicada de salud.

"A veces no imaginamos cuánto nos puede cambiar el día con tan solo una palabra de aliento cuando las cosas no van bien, te agradezco infinitamente el haberme hecho sentir que aún existen personas buenas, empáticas; ese día, tú sin saber, tu bendición me llegó hasta el alma y me sentí fuerte. Y afortunadamente, de haberla recibido de un muchachito como tú, de un gran corazón. Que seas enormemente bendecido al lado de tu padre, descansa en paz”, se lee.

