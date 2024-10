Una dolorosa confrontación, fue la que sucedió entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata, en el primer capítulo del reality "Secretos de Villanas", donde la primera le gritó a la hermana de Thalía que no es querida ni por sus hijos, porque han puesto tierra de por medio para no estar cerca de ella, entre otras cosas.

Esta situación sucedió durante la cena de bienvenida que Sabina Moussier, la anfitriona de esta tercera temporada, que estrenará su segundo capítulo el 17 de octubre por Canela TV; ofreció a sus compañeras Laura Zapata, Cynthia Klitbo, Aylín Mujica, Gabriela Spanic y la invitada de esta ocasión, la colombiana Catherine Siachoque.

Cynthia le reclamó a Laura por una publicación en X, en donde aseguraba que ella era drogadicta y alcohólica, pero Laura le señaló que no había puesto un nombre en específico, pero Klitbo le enseñó unas capturas de pantalla del mensaje donde aparecía su fotografía y le dijo: “Si algo tienes que decirme, me lo dices en la cara”.

A partir de ese momento las acusaciones fueron y vinieron, para incomodidad de las otras villanas, pero Cynthia remató con la frase para Laura: “Por algo no te hablan tus hermanas, porque ellas sí saben tu realidad”.

Al respecto Laura Zapata dijo: “Las personas se comportan de acuerdo a su escenario de conciencia, y de repente se vuelcan y te toman como un espejo; encontrarte a una persona que te puede espejear y te puede decir ‘ésta eres tú’, está muy fuerte, no es nada fácil. Yo ni peleé, no sentí nada, la gente te quiere ofender para sacarte lo peor de ti, pero dices, ‘yo no tengo nada que ver con esto’”.

Pero al parecer las cosas no pararán ahí, porque en un adelanto de lo que será la serie, se revela una nueva pelea entre estas dos actrices, donde Cynthia le dice a Laura Zapata que su mamá Yolanda Miranda, la regaló porque su padrastro Ernesto Sodi no la quería cerca.

“Ella utilizó algo que yo había dicho en las redes sociales, y esto la vuelve a radiografiar, le vuelve a decir quién es ella, que quiere lastimar con la conducta de un padrastro hacia una niña inocente, que no podía hacer nada y que no participaba en ninguna dinámica; entonces alguien que te quiere dañar y lastimar con algo que no podías controlar porque eras niña, está fuerte”.

Pese a esto Laura compartió que en el momento que se apagan las cámaras se la pasó muy bien, porque en el elenco de esta temporada hay gente que quiere mucho, que conocen de mucho tiempo y han trabajado juntas.

“Yo a disfrutar, no me enganché absolutamente en nada, solamente respondí a las pelotas”.

La villana suprema

Cuando se le preguntó a Laura Zapata si en la vida real se consideraba una villana, ella sonrió y dijo: “Claro que no, por eso cobro cariño, vivo de eso, fuera de la ficción soy un bombón, un corazón con patas”.

Aun así, Laura Zapata recordó que cuando vio anunciada la primera temporada de Secretos de Villanas en 2022, quiso formar parte de este proyecto, y como si hubiera sido un deseo concedido la llamaron para la segunda temporada el año pasado, con tan buenos resultados que regresó para la tercera entrega, que aseguró, está más explosiva.

“Sacamos chispas, está fuerte, pero es lo que quiere ahora el público; aunque es algo que no me gusta, pero los seres humanos, las generaciones y la sociedad cambian y hay que participar de alguna manera; la gente quiere ver ahora cosas como más descarnadas, las cosas rosas como de cuento de hadas ya no van, ahora quieren ver a la gente que admiran, cómo nos conducimos en ciertos momentos y situaciones”.

Esta villana de telenovelas por excelencia comentó que eso sucede en este reality, donde ella junto a Aylín Mujica, Catherine Siachoque, Cynthia Klitbo, Gaby Spanic y Sabine Moussier, sacan a la luz ciertos secretos, dicen muchas verdades y otras que se inventan.

“Secretos de Villanas no tienen guion, lo único que sabemos es que vamos a estar en el comedor, tomando un masaje o en la sala, pero no nos dicen qué haremos o de qué se va a tratar, simplemente se da el encuentro de estas grandes personalidades y caracteres, eso desarrolla la historia, entonces al público lo que pida”, dijo Zapata.

En esta ocasión las divas se trasladaron a Marbella, España, donde se hospedaron en una bella mansión que fue el escenario de grandes encontronazos entre estas mujeres.

“Yo considero que esto es como la danza de las conciencias, la danza de lo que realmente somos cada una de nosotras, porque la gente está acostumbrada a vernos con personajes, que son escritos, que dicen que te comportes de tal o cual manera, pero aquí no son personajes, aquí cada una de nosotras desnudamos el alma”.

