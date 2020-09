El dilema de Veiga: tener hijos o no

¿Ser o no ser padre? es una duda que para el actor español Javier Veiga actualmente resulta normal pero que para generaciones anteriores a la suya ni siquiera existía.

“Los que estamos de los 50 hacia abajo hemos cambiado totalmente ese sentido. En la generación de mis padres todo el mundo era padre o madre, el que no, parecía que tenía un tipo de enfermedad o problema”, comenta.

“De repente se plantea entre nosotros esta decisión y esto es una cosa nueva en la vida, el decir, ‘yo puedo vivir sin ser padre, mi familia pueden ser solamente dos o puedo ser yo solo’ y eso ya no es algo raro, ya no es un estigma, es algo tan habitual”.

Para Javier, al existir tantas opciones para vivir con o sin compañía, en la actualidad se ha convertido en una decisión importante la de tener familia y es precisamente esa la pregunta que se hacen los personajes de la serie Pequeñas coincidencias, de la que Javier es creador y protagonista.

La serie se estrenó recientemente por Atreseries donde se transmite los martes a las 20:00 horas. Además está disponible a través de la plataforma de Atresplayer Premium.

La trama arranca con dos desconocidos que buscan a su media naranja y están en un punto de sus vidas en el que deben elegir. Uno es Javier, un crítico gastronómico que disfruta su soltería y Marta —interpretada por Marta Hazas, que en la realidad es esposa de Javier—, una diseñadora de vestidos de novia.

El actor comparte que en su caso no tiene hijos; algo que lo llevó a crear la serie fue ver que no se hablaba tanto de las cosas de las que se pierden quienes deciden no ser padres.

“Es una decisión terrible que ninguna de las dos cosas es buena. Yo creo que si tuviésemos dos vidas haríamos una con hijos y otra sin, pero toca decidir”.