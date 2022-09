El día que Verónica Castro le hizo una cámara oculta a Vicente Fernández

Vicente Fernández dejó un legado imborrable gracias a su música. El próximo 12 de diciembre se cumplirá un año de su fallecimiento, aunque él sigue vivo en la memoria de todos los que lo quisieron. Sin duda, su pérdida tiñó de luto al país y a la fecha nunca faltan los que lo recuerdan con alguna que otra anécdota.

Entre ellas está una que vivió junto a Verónica Castro hace bastantes años atrás. Por aquel entonces ella era la conductora del programa “Y Vero América ¡Va!”. Fue en la década de los 90 cuando le tocó traer al canal a Vicente Fernández. Pero la producción buscaba darle un giro al segmento y decidieron realizarle una cámara oculta.



DON VICENTE FERNANDEZ @_VicenteFdez JUNTO A VERÓNICA CASTRO CANTAN “VOLVER VOLVER” Y PARA FINALIZAR EL PROGRAMA CON LAS GOLONDRINAS DECIMOS A NOMBRE DE LA SRA @vrocastroficial Y TODA LA VEROFAMILIA

GRACIAS GRACIAS GRACIAS POR TANTOS AÑOS DELEITARNOS CON SU MUSICA

1940-2021 pic.twitter.com/Yq3VJN2BLy — GABY BELLA SMITH (@GABYLEONARDA) December 13, 2021

Cómo fue la cámara oculta que le hizo Verónica castro a Vicente Fernández

Todo sucedió en el camerino de Vicente Fernández. Hasta allí llegó la actriz para informarle que "el audio en vivo no funciona". La noticia lo dejó sorprendido puesto que había sido invitado para cantar algunos de sus éxitos. Su cara quedó en shock cuando Verónica le dejó en claro que no quedaba otra que "trabajar con pistas o con playback".

Verónica Castro ni se inmutó para explicarle la situación. Es que, si bien para muchos puede parecer una tontera el tema del audio en vivo, para un cantante como Vicente Fernández no era ninguna tontería. Su prestigio estaba en juego y el pánico se notaba en su rostro.



Revela @chicuela anécdota de Vicente Fernández y Verónica Castro pic.twitter.com/iqrwohYhHb — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) April 21, 2016

“No, no, ni traigo pistas ni traigo playbacks y yo no me sé las canciones. Yo canto una canción y si se me olvida, le sigo", le aclaró Vicente Fernández a la conductora. Sin embargo, Verónica Castro no dejaba de insistirle mientras que él se ponía cada vez más nervioso. Incluso hasta intentó explicarle que él cantaba en “tonos diferentes" y que no era necesario lo del playback.

Vicente Fernández no estaba dispuesto mentirle a su público, pero Verónica Castro no se daba por vencida hasta que en un momento no pudo contener la risa. "Salude a la cámara que tiene enfrente", le dijo la conductora que ya a esa altura estaba tentada por la cara del entrevistado. “Bueno, para que vean que no sé echar mentiras", le respondió cuando logró entender que todo era una broma que hoy forma parte de la posteridad.