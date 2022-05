El día que Frank Sinatra tuvo una visita secreta a México

Frank Sinatra tenía un flechazo por México tanto que se atrevió a entrar ilegalmente al país para festejar su cumpleaños cuando el expresidente Gustavo Díaz Ordaz lo vetó y le prohibió poner un pie en territorio mexicano.

El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz había prohibido la entrada de Sinatra tras el escándalo que significó la película “Marriage on the rocks”, dirigida por Jack Donohue en 1965, y coproducida y protagonizada por Sinatra.

De acuerdo al mandatario mexicano la película mostraba una distorsión de la realidad de las autoridades mexicanas y es que la historia hablaba de una pareja con problemas maritales que viaja a México, esto con el propósito de reconciliarse, pero por una serie de malentendidos termina divorciándose.

Y aunque a simple vista se veía como una comedía palomera puso en ridícula el papel que desempeñan las autoridades mexicanas, algo que no le pareció a los políticos y autoridades de ese sexenio y la película se ganó el veto y censura presidencial.

De acuerdo a unos archivos desclasificados por el gobierno mexicano en 1998, que hablaban de como un agente secreto de nombre José Hassanille B, siguió todos los movimientos del cantante y dejó reporte de su visita secreta.



A estos tuvo acceso el periodista Jacinto Rodríguez Munguía, pudo reconstruir la historia de cómo Sinatra, en 1966, decidió entrar de manera ilegal al país para festear su cumpleaños en un hotel lujoso de Acapulco.

"A Las Brisas sólo accedían los más ricos y más famosos", dijo el periodista.

Tuvieron que pasar algunas décadas para que el intérprete de “My way” se deshiciera del veto y fue así que en 1991 regresó a la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes ante más de 15 mil espectadores.

Admirador de José José

De acuerdo a las historias que llegó a contar El Príncipe de la Canción cuando ya había posicionado éxitos como "El triste", y otros más, fueron utilizados como música ambiental en Reprise Records, estudio fundado por Frank Sinatra con sede en Los Ángeles.

Cuando Sinatra escuchó la voz de José José quedó impactado y pidió de lo buscaran para hacer un disco juntos, pero tras algunos impedimentos de terceros esto no se pudo llevar a cabo.

Fue hasta los ochenta cuando los intérpretes se pudieron encontrar durante una fiesta que dio La Voz, en Los Ángeles y supuestamente le dedicó unas palabras.

"No te olvides de que triunfar es muy bello, pero tiene un precio alto. Yo, por ejemplo, siempre estoy encerrado, no puedo ir al cine ni al súper, eso duele, aunque tiene sus compensaciones. Nunca dejes de ser José José, el que va al cine con sus hijos y lleva a su mamá de compras", expreso Sinatra.



Hace 24 años se apagó la una de las voces más importantes del siglo XX y quien enalteció a los más importantes compositores populares de Estados Unidos y en este aniversario luctuoso, cientos de admiradores alrededor del mundo lo recuerdan por éxitos como, “Fly me to the moon”, “The Way You Look Tonight”, entre muchos más.

El cantante dejó más de mil 300 canciones, además de ser cantante, también fue muy reconocido por ser actor e interpretar personajes histriónicos, participó en más de cincuenta películas.

Entre sus cortometrajes más recordados se encuentra “Levando Anclas” estrenada en 1945, “De aquí a la eternidad” de 1951, “De repente” de 1954, “El hombre del brazo de oro” de 1955 y “Como un torrente” del año 1958.

Recibió numerables de premios y homenajes, entre los que destacan diez premios Grammy, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y tres premios Oscar, además la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense.

Lee también: Frank Sinatra y Marilyn Monroe: Su intensa pero inconclusa historia de amor

rad