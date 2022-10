El día que Fernando Colunga huyó de una escena que compartía con Lucero en “Soy tu dueña”

Lucero y Fernando Colunga fueron la pareja del momento cuando les tocó protagonizar “Soy tu dueña” en el 2010. Si bien la telenovela fue un verdadero éxito, no todo fue color de rosas en el set de grabación. Es que en un momento dado de la filmación el actor terminó huyendo luego de sufrir un accidente junto a la actriz.

Afortunadamente el mal trago que vivieron Fernando Colunga y Lucero no pasó a mayores. Sin embargo, el fuego pudo haber causado una tragedia. “Todavía no terminábamos la escena, los diálogos, pero no pudimos continuar, nos agarramos y Fernando y yo dijimos ‘corramos’”, recordó la cantante en una entrevista reciente.



Cómo fue el día en que Fernando Colunga huyó de una escena

Según explicó la compañera de elenco de Fernando Colunga todo ocurrió en la localidad de Nopala en Hidalgo. El lugar es muy ventoso y fue esto lo que desató el fuego y los puso en peligro. “Todos los pedacitos de plástico del castillo con el que está formada esta figura que se enciende con pirotecnia comenzaron a volar hacia nosotros”, explicó la actriz.



Lucero agregó que fue ahí cuando “empezaron a caernos pedazos de estos plásticos encendidos”. Colunga fue el primer en tomar la iniciativa y cuando quiso acordar emprendió la huída. “Claro, con la disyuntiva de que la escena no se había terminado, pero también a los demás actores y extras la ropa se les estaba quemando”, detalló la ex de Mijares.

“No es un tema de gravedad, pero sí estaba medio peligrosón. Nos escapamos hacia los camerinos, todos empezaron a correr y alejarse lo más posible del castillo, estaba complicado. No fue un error de nadie, simplemente pasó y no estaba en manos de nadie solucionarlo”, agregó Lucero.

Mientras a ella sólo le quedó una ampolla a Fernando Colunga se le quemó un pedazo de su cabeza. Si bien no fue nada grave, lo cierto es que el susto que se llevaron fue tremendo. “Fue una gran producción, un impecable staff y son cosas que pueden suceder en cualquier grabación”, sostuvo Lucero.