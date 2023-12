El día que Derbez fumó los cigarros “de lechuga”

La trayectoria de Eugenio Derbez en cine para muchos puede sonar meteórica y exitosa, pero hace 18 años, cuando fue llamado para su primera película internacional, echó mano de algunos cigarros especiales.

Esa primera cinta fue Sangre de mi sangre, dirigida por Christopher Zalla, con quien este 2023 se volvió a reunir mediáticamente como la mancuerna protagonista y realizador, respectivamente, del filme Radical, el cual contabilizó más de 3 millones de boletos vendidos en salas mexicanas.

Durante un encuentro con EL UNIVERSAL en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el creador de No se aceptan devoluciones y La Familia P. Luche recordó ese momento cuando nadie lo quería en la pantalla grande.

Hasta entonces, recluido enteramente en la televisión, había hecho una aparición especial en el largometraje Zurdo (2003) y dado voz a un personaje en la animación mexicana Imaginum, pero nada más.

“En 2005 yo me moría por hacer cine y nadie me daba la oportunidad. Me habló (Zalla) y me dijo que estaba haciendo esa película y que no había dinero para nada, literal, que debía cambiarme en un coche (no en un camper, que es lo tradicional) y que tampoco podía pagarme el vuelo y que tenía que hacer casting. Y dije ‘ok, pues hagamos casting’”, contó.

El día que tenía su primer llamado, en locaciones de Nueva York, fue donde se atrevió a consumir cigarros herbales, contó con humor.

“Aprendí a fumar para esa película. El primer día de filmación me compré unos cigarros de “lechuga” y me bajé a las 6:30 de la mañana aunque me pasaban a recoger a las siete de la mañana.

“Fumé media hora como desesperado para agarrar ‘la la la’ y cuando llegó la camioneta no podía llegar por estar muy mareado de la fumada (risas). Me decían que ya me subiera, pero no podía (risas), tardé como dos minutos en despegarme de la pared y llegar. Pero esas eran mis ganas de participar”, relató.

Poco después de Sangre de mi sangre, un drama protagonizado por Armando Hernández, fue llamado por la tapatía Patricia Riggen que no sabía de su trayectoria televisiva por radicar desde hacía tiempo en EU, para ser su coestelar en La misma luna.

La cinta en que se convierte en el protector de un niño (Adrián Alonso) superó los 2 millones de asistentes, cifra que repetiría en No eres tú soy yo antes de ser llamado para Jack & Jill, con Adam Sandler.