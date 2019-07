El día que David Zepeda casi golpea a Gustavo Adolfo Infante.

Hace tiempo, David Zepeda por poco se agarra a golpes a Gustavo Adolfo Infante durante una fiesta en casa de Mara Patricia Castañeda. El periodista cuenta que si no hubiera sido por Coque Muñiz, se le hubiera ido a los trancazos mientras le decía: “Ahora sí cabrón, dime en la cara eso que andas hablando de mí”, y pues el periodista, sin más, le soltó lo que siempre dice “¡pues que cantas mal”.

Clases de español para Omar Chaparro.

Los famosos no están exentos de cometer errores ortográficos a la hora de postear en sus redes sociales y mucho menos de ser corregidos por los usuarios como el comediante Omar Chaparro que escribió en Twitter: “Ahí alguien por aquí?” De inmediato hubo quien le contestó que no era “ahí” sino “hay”, cosa que el actor tomó con humor respondiendo “ah, pensé que no había nadien, es que estoy tiste”. Eso sí, después se disculpó y se tomó el tiempo de subir una imagen que explica las diferencias entre hay, ahí y ay.

Marjorie prefiere estar con su hijo que ir al gym.

Marjorie de Sousa prefiere estar con su hijo que hacer ejercicio, por ello sube fotos en traje de baño sin miedo a las críticas; considera que hay cosas más importantes, como la aceptación de uno mismo. “Tenemos celulitis, me cuesta hacer dieta, o sea me encanta la comida y aquí en México es un pecado no comer, entonces si es más difícil ya con el paso del tiempo ir al gimnasio, entrenar al 100 como antes. Ahora yo pongo en una balanza y digo, ¿qué quiero: ir al gimnasio o estar con Matías? Pues me quedo con mi hijo”.