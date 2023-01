El descontento de Clara Chía por "Music Session #53" y las críticas de Carín León a Shakira, entre lo más leído de la semana

Después del arrollador éxito que ha tenido la colaboración de Shakira y BZRP "Music Session #53", hay alguien que no está disfrutando tanto esta popularidad, se trata de la tercera en discordia entre Piqué y la cantante colombiana, Clara Chía, quien no la ha pasado muy bien debido a la atención que tiene después de esta canción.

Comunicadores españoles como Miquel Blazquez y Juan Etchegoyen conversaron sobre lo mal que la está pasando Clara tras la polémica por el revelador video de Shakira; la joven no sólo está sufriendo el acoso en redes sociales, la ola de memes y las críticas mediáticas, sino que los paparazzis no la dejan en paz.

"Estas últimas semanas, la chica no puede salir de su casa prácticamente y desde el entorno de Cosmos están molestos con su actitud, la chica empezó a salir con Piqué y ya no trabaja tanto, va un poco de diva digamos", detalló Miquel Blazquez.

Pero también se dice que ella no es la única afectada por la "tiradera" que hizo Shakira en esta canción, también sus hijos Milan y Sasha. Según el diario catalán El Nacional, los madres y padres de familia del American School of Barcelona, donde asisten los niños, son los principales promotores de que “Music sessions #53” se convierta en el tema de conversación entre la comunidad escolar, pues desde que la canción se estrenó, el revuelo y la sorpresa que ha provocado en esta comunidad escolar no ha cesado.



Foto: Vía Twitter

Carín León critica a Shakira

Siguiendo con el tema del éxito "Music Session #53" de Shakira y BZRP, la canción y sobre todo su autora han dividido opiniones, mientras unos aplauden el que Shakira haya desahogado su dolor de esta forma, otros la critican por hacer de este momento complicado en la vida, una forma para de ganar más fama y dinero, entre ellos se encuentra la estrella del regional mexicano Carín León.

En una entrevista retomada por el programa "De primera mano", el exponente del regional mexicano aseguró que la "tiradera" de la colombiana perjudica a la música, pues está haciendo que el público se interese en el morbo y no en la buenas melodías: "Se le ha restado peso a la música y se le ha dado mucho más peso al morbo y siento que la gente, muchas veces, confunde el morbo con la buena música”, dijo.

El intérprete de "Como lo hice yo" aclaró que no se sumará a los chistes de esta polémica y lanzó fuertes críticas a la estrella latina, incluso tachó al tema como "una falta de respeto a la música": "La música me ha dado todo, entonces para mí es algo muy importante que se le dé el respeto, sobre todo viniendo de referentes tan importantes como esta persona".

Una decisión por salud

La conductora Tanía Rincón compartió en el programa de Yordi Rosado, que hace seis meses tomó la decisión de retirarse la matriz, debido a un mioma que ya tenía un tamaño considerable y le estaba provocando severos síntomas que la incapacitaban.

"Sufría mucho de cólicos, por cierto, las mujeres que están viendo esto, los cólicos no son normales, hay que revisarse, porque sí, yo padecía muchísimos cólicos, muchísima inflamación", dijo la conductora en el programa.

Aunque Tania Rincón tenía claro que ya no quería ser mamá por tercera vez, admite que cuando le quitaron la matriz pasó por un "mini duelo", pues ahora sí ya no habría posibilidades de un tercer bebé.

"Aunque ya era un decisión que tenía súper clara, sí me afectó, sí lo viví un poquito como un duelo, porque tenía claro que ya no quería ser mamá otra vez, pero sí fue difícil, complicado", reveló.

Tania Rincón, de 36 años, es mamá de Patricio, de seis años, y de Amelia, quien está por cumplir un año. Antes de la llegada de su segunda hija, Rincón sufrió un aborto, situación muy complicada en la que también vivió un duelo, así lo contó a Mara Patricia Castañeda.



Foto: Instagram @taniarín

Chumel se defiende

Después de que Gloria Trevi interpusiera una demanda contra el conductor Chumel Torres, éste se defendió y calificó de ridícula esta acción que emprendió la cantante, todo por un tuit donde él hizo un mal chiste haciendo referencia a la demanda que tiene la regiomontana en Estados Unidos, por el delito de corrupción de menores.

“Me parece ridículo, cuando se empezó a gestar dije: 'no mames o sea ¿por daños de imagen?' Sí procedió, le hablé a mi abogado, le pregunté ¿me tengo que preocupar? Me dice que no, pero sí hay que atenderlo y revisarlo, no tienes ni medio problema aquí, el caso está pinche sólido, entonces no te preocupes, hay que atender esta demanda... creo que meter una demanda por un meme o por un tuit se me hace una cosa ridícula, si un chiste mío o de alguien ofende, perdón, pero es humor”.

El youtuber explicó que no pretende que a alguien le vaya mal en su carrera o en su vida, pero hacer un chiste de una situación, indicó, no hará que eso desaparezca y recordó las recientes demandas que tiene Trevi.

“Esta señora tiene dos demandas más fuertes en Los Ángeles, salieron en Rolling Stone, de crímenes sexuales con adolescentes, creo que eso es más grave, tiene más prioridad. Si quieren perder el tiempo con este idiota todo bien, el tema ese yo lo dejé como un asunto administrativo que no quiero que se me vaya a la cabeza porque yo lo que hago es comedia”, indicó.

Leticia Calderón revive viejas heridas

Leticia Calderón se une a la larga lista de mujeres que se identifican con el tema de Shakira, "Music Session #53", y le dio la bienvenida a la colombiana al club de las engañadas, recordando que ella misma había pasado por una situación similar, cuando su exesposo el abogado Juan Collado la dejó por Yadhira Carrillo, pero ésta salió a defenderse y aclarar la situación.

Yadhira Carrillo, actual pareja de Juan Collado, fue cuestionada por el programa "Siéntese quien pueda" sobre lo que Leticia Calderón había publicado en Twitter de las mujeres engañadas, y negó rotundamente la infidelidad.

"Cuando Juan y yo empezamos a andar, Juan tenía ocho meses de haber terminado con Leticia Calderón y él ya vivía en una casa completamente separada, él ya había tenido novias, como Edith Serrano, después de ella fui yo", aseguró.

Aunque Calderón asegura tener pruebas de la infidelidad de su ex Juan Collado con Yadhira Carrillo, la aludida aseguró una vez más: "Es una mentira absoluta que Juan Collado andaba con Leticia Calderón cuando empezó conmigo".

