El desconocido capricho de Leonardo DiCaprio que sorprende a sus fans

Leonardo DiCaprio no tiene fama de caprichoso. A él más bien lo reconocen por salir con mujeres mucho más jóvenes que él. Sus relaciones suelen ser bastante inestables y en la mayoría de los casos son supermodelos o estrellas famosas. Sin embargo, hay una mujer a la que él está dispuesto a darle todo.

Se trata de la madre de Leonardo DiCaprio. Para el galán de Hollywood Irmelin Indenbirken es la única mujer que ocupa su corazón. No importa cuantos años pasen o que él ya no sea un niño. El oscarizado actor le debe todo a ella y así lo deja muy en claro cada vez que puede.



Leonardo DiCaprio and his mom, Irmelin Indenbirken. They both look gorgeous. pic.twitter.com/ytS7h3VrAs

— Marcus • m i d n i g h (@marcuscullen13) November 14, 2021