El consumo de sustancias perforó el tabique nasal del "Flaco" Ibáñez

Uno de los comediantes más reconocidos del mundo del espectáculo en México es Manuel "Flaco" Ibáñez, quien ha tenido trayectoria en cine, televisión y teatro se sinceró en el programa de entrevistas con Yordi Rosado, transmitido por YouTube.

El actor reveló, entre muchas de sus anécdotas, que los problemas que tuvo con el consumo de drogas tuvo que ver, principalmente, con la cocaína, luego de que le fuera ofrecida por unos "macizos" del negocio de venta de sustancias ilícitas, mismos que luego de introducirlo a su ingesta, comenzaron a proporcionarle la sustancia.

El "Flaco" asegura que el ritmo de vida que llevaba provocó que comenzará a consumir la cocaína como una fuente de energía para "aguantar", y advirtió a los padres de familia estuvieran pendientes de sus hijos si es que no dormían o no prueban alimento, pues puede ser señal de consumo.

También indicó que las sustancias que, en aquel momento, mucho más puras que ahora, pues hoy pueden contener hasta veneno. Actualmente, el actor, que es recordado por interpretar a "Jorgais" en la serie "Vecinos", dijo que se encuentra limpio desde hace 21 años, pero con una secuela, ya que se perforó el tabique de la nariz por su consumo recurrente.

"Sí, es verdaderamente acabar con tu vida. Yo soy de los sobrevivientes y créeme que lo único que me quedó, será por genética o algo, que me perforé el tabique, pero de ahí en fuera pues aparentemente, ya hace 21 años que estoy limpio, pues no me ha pasado nada ni me pasó, pero esto no quiere decir que todos somos iguales", aseguró a Yordi.

Su encuentro con Emilio " el Indio" Fernández

Otra de las anécdotas que causaron interés en la entrevista fue el encuentro que terminó mal entre el "Flaco" y el cineasta Emilio "Indio" Fernández en un restaurante de la Ciudad de México.

Manuel Ibañez reconoció al "Indio" en un restaurante y no dudó en acercarse a platicar con él, para su sorpresa lo invitó a pasar a su mesa, según relata.

Luego de mucho tiempo platicando a Manuel se le hizo fácil comentar que la acompañante del "Indio" era bastante "guapa", situación que incómodo al cineasta al grado de amenazar al comediante.

"Me sacó del restaurante de la manera más humillante con la pistola, De ahí aprendí porque después yo me vengué del Indio", compartió Manuel.

