El clásico de los ’90 en Netflix elogiado por Christopher Nolan que te erizará la piel

Christopher Nolan es, hoy por hoy, uno de los directores de cine más importantes en la actualidad y el que más fanáticos cosecha alrededor del mundo.

Es por ello que este hombre se ha convertido en palabra autorizada a la hora de hablar de cine y de películas que le gusta.

En esta ocasión, toca hablar de una película de acción que a este hombre le ha maravillado. Se trata de "Fuego contra fuego (Heat)", un verdadero clásico de los '90 que se encuentra disponible en Netflix, Amazon Prime Video y Star Plus.

¿De qué trata "Fuego contra fuego"?

Esta película nos relata la historia de Neil McCauley (Robert De Niro), un experto ladrón cuya filosofía consiste en vivir sin ataduras ni vínculos que puedan constituir un obstáculo si las cosas se complican. Su banda la forman criminales profesionales que han llegado a impresionar al detective Vincent Hanna (Al Pacino), un hombre que vive tan obsesionado con su trabajo que llega a poner en peligro su vida sentimental. Cuando la banda de McCauley prepara el golpe definitivo, y el equipo de Hanna se dispone a evitarlo, cada uno de ellos comprende que tiene que vérselas con la mente más brillante a la que se ha enfrentado en su carrera.

Sobre este film, Christopher Nolan ha expresado en el año 2016 lo siguiente: "Me he inspirado en él en mi propio trabajo", admitió. Lo cierto es que muchos críticos han citado a "Fuego contra fuego" como una inspiración obvia para "The Dark Knight", que tenía más en común con el enfoque basado en la acción de Mann que con lo que se puede ver habitualmente en el género de superhéroes.

Además, Nolan ha reconocido que ha tomado muchas cosas de el reconocido director para incluir en sus películas, sobre todo a la hora de filmar secuencias de acción. Mann es considerado uno de los mejores directores a la hora de filmar este tipo de escenas, por lo cual tiene sentido que el cineasta británico haya "aprendido" muchas cosas viendo sus películas.