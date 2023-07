El clásico bélico de Tom Hanks y Steven Spielberg en HBO Max que te erizará la piel

HBO Max es una de las plataformas de entretenimiento más conocidas de toda, cuya particularidad radica en que alterna entre nuevas producciones y grandes clásicos de la historia del cine y de las series.

Si de lo novedoso ya has visto todo, no hay nada mejor que acudir a los clásicos y disfrutar de una espectacular serie de la talla de "Band of Brothers" de Steven Spielberg, que es quizás de las mejores producciones bélicas de la historia.

¿De qué trata "Band of Brothers"?

"Band of Brothers" es una serie de origen estadounidense producida por HBO, que fue estrenada en 2001 y creada por Tom Hanks y Steven Spielberg. Esta serie está basada en el libro del mismo nombre escrito por Stephen E. Ambrose y narra la historia real de la Compañía Easy, una unidad paracaidista del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La trama se centra en los acontecimientos reales que vivió dicha compañía de paracaidistas, siguiendo la historia de sus diversos integrantes desde su entrenamiento en Camp Toccoa, Georgia, hasta su participación en algunas de las batallas más decisivas y peligrosas de la guerra.

Hay que decir que esta unidad formó parte de la 101.ª División Aerotransportada y se destacó por su valentía, coraje y unidad en el campo de batalla. A lo largo de sus 10 episodios, observaremos los horrores de la guerra, los lazos que se forman entre los soldados, las dificultades emocionales que enfrentan y las duras decisiones que deben tomar en medio de situaciones extremadamente peligrosas.

"Band of Brothers" es una aclamada producción que se destaca por su enfoque realista y crudo sobre la guerra y por la profundidad con la que explora las vidas y experiencias de los soldados, que le permitieron obtener el Globo de Oro a la Mejor Miniserie o Película para televisión.

Esta serie producida por Tom Hanks, Steven Spielberg, Gary Goetzman, cuenta con un reparto con nombres rutilantes: Damian Lewis (Mayor Richard D. Winters), Ron Livingston (Capitán Lewis Nixon), Donnie Wahlberg (Teniente C. Carwood Lipton), Scott Grimes (Soldado Donald Malarkey), Shane Taylor (Soldado Eugene "Doc" Roe), Ross McCall (Soldado Joseph Liebgott), Michael Fassbender (Soldado Burton "Pat" Christenson) y David Schwimmer (Capitán Herbert Sobel), entre otros artistas.