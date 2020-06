Tania Rincón debutó con el pie derecho en el programa Hoy"". Los seguidores de la conductora dejaron ver que su aparición hicieron más interesante la transmisión.

La primera incursión de la presentadora mexicana en Televisa fue en el programa "Guerreros 2020", junto a Mauricio Barcelata.

Al anunciar su llegada al proyecto de Magda Rodríguez, mostró su felicidad por la nueva etapa en su carrera.

"Muy emocionada de iniciar un nuevo proyecto y que mejor que de la mano de un viejo conocido".



La originaria de Michoacán llegó primero a Fox Sports, donde tuvo participación en el programa "Lo mejor de Fox Sports".

También en ese año entró a TV Azteca y estuvo como presentadora en el show "Top Ten".

Se sumó al programa "Venga la Alegría" en el 2011 y el 17 de mayo del 2019 anunció su salida, la cual fue el 31 del mismo mes.

"Quiero hacer de su conocimiento que he tomado la decisión de cerrar mi ciclo en Venga la Alegría. Este día no habrá despedida, no no no, porque todavía estaré los próximos 15 días, mi último día será el viernes 31 de mayo".

Durante ese tiempo, Rincón formó parte del equipo de TV Azteca que cubrió la Copa Oro y la Copa América en Brasil.



nrv