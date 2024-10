Dubái. — Si alguien ha redefinido el jazz desde los años 90, ha sido el Brad Mehldau Trio.

Durante este tiempo, escuchar sus reversiones de “Paranoid Android”, de Radiohead, o "Blackbird", de The Beatles, ha sido refrescante para el jazz moderno, con esa mezcla de improvisación y reinterpretaciones de temas icónicos del pop y rock.

Sin embargo, para su primera presentación en Dubái, el trío decidió cambiar de tono: mostrar un repertorio centrado en sus composiciones propias, como "Unrequited", y clásicos del jazz como "Skippy", de Thelonious Monk.

Además, hacerlo bajo una regla cada vez menos común: prohibir el uso de celulares, bajo amenaza de ser exhibidos, creando así un espacio de desconexión total en un mundo hiper digital.





El trío ha redefinido el jazz desde los años 90. Foto: Cortesía Dubai Opera





Fue un reto aún más significativo hacerlo en Dubái, una ciudad futurista y vibrante, y a pocos metros del Burj Khalifa y de las icónicas fuentes. Lograrlo, además, en la Dubai Opera, inaugurada en recién 2016 y reconocida por su tecnología avanzada.

La desconexión digital fue literal. No solo se pidió a los asistentes que no usaran sus celulares, sino que quienes intentaron ignorar esta norma fueron "delatados" con un láser rojo, lo que rápidamente los hizo guardarlos.

“Es un verdadero placer para nosotros estar aquí en este hermoso espacio de conciertos. Gracias por venir esta noche. Es nuestra primera vez en Dubái”, dijo Brad Mehldau al iniciar el concierto con "Unrequited", una de sus piezas más emblemáticas.

Jorge Rossy regresa la química

Con la amenaza del láser, más de uno se quedó con las ganas de grabar un momento histórico: el regreso de Jorge Rossy a la batería. Rossy, quien dejó el trío en 2005, regresó para esta gira de 2024, aportando una base rítmica sólida y sutil que elevó las composiciones de Mehldau.

Un joven integrante, Felix Moseholm, también sumó su talento. Mehldau compartió cómo lo conoció gracias a Rossy: “Me lo presentó durante la pandemia. Tuvimos esa oportunidad extraña de tocar con mascarillas en uno de esos conciertos raros de COVID”, relató Mehldau con humor durante una pausa.

El regreso de Rossy inyectó una energía renovada al trío, lo que se hizo evidente en la interacción entre los músicos. Con un tono introspectivo y melancólico, el recital destacó por las armonías complejas y la fluidez melódica que siempre han sido distintivos del sonido de Mehldau.

Interpretaron "August Ending", de hace dos décadas, mostrando cómo el trío ha mantenido su esencia melódica, mientras exploran nuevas formas armónicas. A esta siguió "C Minor Waltz", una composición nueva que Mehldau introdujo con humor: “Este es un nuevo vals. Por ahora lo llamamos simplemente 'C Minor Waltz'”.

El clímax llegó con "Skippy", de Thelonious Monk, cuya melodía capturó la esencia del compositor con sus ritmos irregulares, a los que Mehldau añadió su toque personal, aportando frescura al jazz clásico.

En el momento de los solos, la tentación fue irresistible para algunos asistentes, quienes sacaron sus celulares, pero fueron rápidamente “delatados” por el láser rojo. Al tiempo, incluso el micrófono respondió a la desconexión con una breve falla durante la intervención de Mehldau, quien bromeó una vez resuelto el problema diciendo: "Regresé".

“Nos pusimos algo rápidos y raros en la última, así que tal vez terminemos de manera lenta y santificada”, comentó Mehldau antes de cerrar con una interpretación íntima de "The Nearness of You", clásico de Hoagy Carmichael.

Al final, el público aplaudió prolongadamente las poco más de hora y media de concierto, que no dio tiempo al aburrimiento ni a los videos de 15 segundos. Una desconexión que continuó incluso después de que el trío se despidió del escenario.

Aunque no hay fechas confirmadas en México, el trío tocará en Europa y Estados Unidos. En San Francisco, California, se presentarán en el SFJAZZ Center del 3 al 6 de abril de 2025. Además, estarán en ciudades como Essen, Basilea y Viena, en salas como el Wiener Konzerthaus y el Alfried Krupp Saal.