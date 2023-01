Eiza González es criticada por apoyar a Shakira: "Tú también has sido amante"

Eiza González ha sido bombardeada por las criticas en redes sociales, luego de que publicara un tuit donde mostraba su apoyo a Shakira, tras lanzar BZRP Music Sessions #53, demostrando su admiración por el talento latino, situación que no cayó en la gracia de varias y varios usuarios de Twitter, que recordaron a la actriz que ella fue, supuestamente, la tercera en discordia en la relación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

Sessions #53 consigue millones de reproducciones en menos de una semana

Tras el fenómeno que ha causado el nuevo sencillo de Shakira y Bizarrap, que ya cuenta con más de 65 millones y 135 millones reproducciones, en Spotify y YouTube, respectivamente, son muchas las personalidades del mundo artístico que se han pronunciado en apoyo de la cantante colombiana, pues en esta composición habla de su ruptura con Gerard Piqué y el nuevo romance de este a lado de Clara Chía Martí.

Famosas y famosos apoyan a Shakira

Entre ellas se encuentran Alejandro Sanz, Eugenio Derbez, Paquita la del barrio, así como Belinda, y ahora se ha sumado Eiza González que, el día de ayer, publicó un tuit en el que extendía su apoyo a la cantante:

“Feliz de apoyar a una latina que la está rompiendo!! Feliz de que estés de regreso haciendo música @shakira”, escribió la actriz mexicana.



Foto: Instagram

¿Por qué critcan a Eiza por apoyar a Shakira?

Aunque Eiza no hizo alusión a la letra de la canción, que habla de la traición del exdelantero del Barça y, en cambio, sólo hizo referencia al regreso de la cantante, pues hacía más de cinco años que no trabajaba en una producción completa y sólo colaborada en algunas canciones, debido a que tomó la decisión de dedicarse de lleno a la crianza de sus dos hijos; Milán y Sasha, las redes sociales despedazaron su buena intención.

Miley y Liam, ¿separados por culpa de Eiza González?

A poco de que la actriz de 32 años realizara esta publicación fue inundada de comentarios negativos en su contra, pues diferentes usuarias y usuarios de la plataforma le indicaron que apoyar a Shakira, quien está atravesando el duelo de una infidelidad, era de “doble moral”, recordándole que ella había sido la responsable de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se separaran definitivamente en 2019.



Foto: EL UNIVERSAL, archivo

A tal grado llegaron las quejas en Twitter, que muchas personas optaron por compartir las fotos de paparazzi en la que se pueden observar a Eiza y a Liam sonrientes y besándose, en lo que pareciera ser un estacionamiento, a pocos días que el actor diera a conocer su ruptura con la cantante estadounidense.



Foto: EFE, archivo

Sin embargo, la actriz de “Ambulance” no se quedó callada y aclaró que las circunstancias no se habían dado de esa manera:

“Esto es completamente incierto. Nunca en mi vida he sido parte de una infidelidad. Nunca. Por favor, no distorsionen la información”, escribió.

En realidad, la versión González pareciera ser fidedigna, pues el corto tiempo que salió con el actor de “Thor” tuvo lugar cuando Cyrus y él ya no estaban juntos, de hecho, se ha informado que la relación entre estas dos estrellas de Hollywood tenía mucho tiempo de que se había fracturado, por lo enfermiza que resultó, pues estuvieron juntos de 2009 a 2013, regresaron de 2016 a 2018 y, en 2019, sólo nueve meses más tarde de casarse se separaron.

Pese a esto, la presión que internautas produjeron en la actriz mexicana, radicada en Estados Unidos, fue a tal que Eiza optó por cerrar su cuenta de Twitter por unas horas, o eso es lo que se ha dicho, ya que al poco tiempo regresó, argumentado que su cuenta había sido hackeada pero que, por fortuna, había podido recuperarla.

“Got hacked, but we are back!!!”, explicó.

