Eficiencia, la tonada que sonará en el Corona Capital

La espera terminó. Ayer, finalmente fueron anunciados los artistas que conformarán el cartel de la edición 14 del Corona Capital, que brillará con la participación del mismísimo Sir Paul McCartney.

Además del ex-Beatle, destacan artistas como Green Day, Shawn Mendes, Toto, Queens of the Stone Age, Zedd y Empire of the Sun. Una ambiciosa lista que, pese a todo, puede representar un problema para los asistentes.

De acuerdo con Armando Calvillo, vocero del festival y uno de sus fundadores, hay situaciones que, en ocasiones, son obviadas por los festivales y que el Corona ha querido afrontar para esta edición. En primer lugar, resolver una complejidad que surge cuando los asistentes no pueden ver a su artista, ya sea por un empalme en los horarios o temas de logística.

“Sabemos que es imposible ver a todos los artistas, por los horarios y la cantidad de escenarios, y siempre buscamos formas de mejorar esa experiencia. Por ejemplo, nos esmeramos en la app del festival, que los asistentes puedan planificar su itinerario sin contratiempos, recibir notificaciones y hacer ajustes de última hora. Es un tema que incluye mucha planeación previa y tecnología”, cuenta Calvillo.

Una de las prioridades este año ha sido enfocarse en las propuestas, pero no sólo quedarse ahí. En el Corona aceptan que los festivales se han convertido en un espacio donde es tan importante tomarse fotos y contar su experiencia en redes, incluso al nivel de lo musical; algo que reconocen.

“Buscamos el equilibrio y la combinación: 30 % del público que va es verdadero fan, conoce el nombre del bajista, del baterista de ciertos grupos. Hay otra parte del público que mezcla lo social con la música, ese otro 35% va a ver un poco de todo, le gusta divertirse y ver artistas”, dice el vocero.

“Y otra parte que sí, tal vez va a lo social, a descubrir y a convivir, a tomarse la foto, a grabar. Pero entendemos que eso es el Corona Capital. Es tener convivencia entre muchos públicos, conexión entre distintos públicos”.

Compromiso ambiental

Además de lo anterior, hay algo que cobra gran importancia para los organizadores del festival que se realizará del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez: el compromiso con el medio ambiente, detalla Alejandro Gershberg, connections director de Grupo Modelo, uno de los aliados comerciales del festival.

“Implementamos prácticas para reducir la huella de carbono, desde la gestión de residuos hasta el uso de materiales reciclables y biodegradables. Promovemos campañas de reciclaje entre los asistentes, incentivando la correcta disposición de los desechos”.

La generación de residuos no es el único problema. Uno de los principales productos que se consumen en festivales es la cerveza, que en todo el proceso de fabricación requiere 75 litros de agua por cada 250 mililitros, una práctica que ha cambiado en la última década.

“Hemos reducido 25.3% el uso del agua desde 2012 mediante tecnologías avanzadas y prácticas eficientes. El Corona es un aliado en el objetivo de reducir ese impacto, utilizamos sistemas de recolección de agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales para minimizar el impacto ambiental”, detalla.