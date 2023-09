Edwin Luna rompe el silencio: ¿Fue real la amenaza de hombres armados o un montaje durante concierto?

El 2 de septiembre pasado, Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, acaparó la atención en las redes sociales y los titulares de los medios de comunicación. Esto ocurrió después de que se viera obligado a abandonar un concierto en Washington tras interpretar únicamente cuatro canciones, debido a una supuesta amenaza de atentado.

Según las primeras versiones que surgieron después de este peculiar momento en el escenario, tres personas armadas ingresaron al lugar donde Luna estaba cantando. El equipo de seguridad reaccionó rápidamente para salvaguardarlo y sacarlo de la zona.

El cantante desató la controversia tras abandonar uno de sus conciertos. Foto: Instagram, TikTok

Dicho incidente se volvió viral, y aunque algunos de sus fanáticos expresaron preocupación, otros comenzaron a dudar de la autenticidad de la escena, sugiriendo que podría haber sido un montaje del propio famoso para obtener más atención, acusando que todo parecía "muy actuado".

Luego de la controversia y las críticas negativas, fue el propio intérprete de "Supiste Hacerme Mal" quien aclaró la situación en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Edwin comenzó explicando que en ningún momento se posteó el video del concierto con la intención de que se difundiera en las redes: "Se ha distorsionado un poco la información, entre que si me secuestraron, que si me dispararon, que si iban por mí. Yo les voy a contar la versión tal como la viví. Creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones", dijo.

El cantante contó que, debido a las características del lugar (era un jaripeo), era complicado contar con un equipo de seguridad al 100%. Mencionó que inicialmente iba a cantar durante dos horas, pero luego se redujo a 1 hora y media. Cuando llevaba 45 minutos en el escenario, llegó un guardia encapuchado.

“De ahí, creo que surge la idea de que llegó un encapuchado por mí, pero era la seguridad. Teníamos nuestra propia seguridad, seguridad del evento y también había presencia de la policía del condado. Fue entonces, mientras interpretaba 'San lunes', que me abrazaron y me pidieron que bajara del escenario", contó.

Luna agregó que, al descender del escenario, había 10 personas de seguridad y un policía en particular le preguntó si había sido disparado, amenazado o apuntado, a lo que él respondió que no. Luego, lo subieron a su camioneta.

"Ya cuando voy en el vehículo, veo que las patrullas rodearon el autobús de La Trakalosa y me explicaron que, al parecer, tres personas armadas habían ingresado al área VIP y habían mostrado sus armas", continuó Edwin.

Además, mencionó que se habían publicado tres imágenes en las que estaban buscando a las personas armadas.

"En ese momento, yo no estaba al tanto de lo que sucedía. Me dijeron que no sabían por qué entraron, pero luego supe que habían amenazado a una familia y esta familia se dio cuenta de que llevaban armas. Así que, la familia alertó al equipo de seguridad", dijo Edwin.

El cantante considera que la desinformación se propagó quizás porque alguien del equipo de seguridad mencionó que había personas armadas que buscaban al cantante.

"Estoy bien, estoy en casa. Espero que no se haya entendido como la gente piensa, que alguien intentó hacerme daño", comentó Edwin.

En cuanto al supuesto montaje, añadió en sus historias de Instagram que bajo ninguna circunstancia inventaría un "chisme" de este tipo. También mostró pruebas de la presencia de patrullas fuera del recinto.

Después de la explicación, hubo quienes aplaudieron su reacción y expresaron su alegría de que él y su familia estuvieran bien.

