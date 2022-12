Eduin Caz grita a su esposa en Anahy y enciende la polémica

Eduin Caz vive rodeado de polémicas. Si bien nadie puede negar su talento, lo cierto es que desde su salto a la fama no ha podido evitar quedar envuelto en algún que otro escándalo. Esta vez lo criticaron por gritarle a su esposa Daisy Anahy mientras jugaban en familia.

Lee también: Grupo Firme: en esta humilde casa vivía Eduin Caz en su infancia en Tijuana

Junto a su esposa, Eduin Caz vienen atravesando un buen momento. La pareja viene de anunciar que se encuentran esperando la llegada de su tercer hijo. Pese a la vasectomía que se practicó el vocalista hace un tiempo, con espermatozoides congelados lograron agrandar la familia.



Por ello extrañó que el vocalista de Grupo Firme le gritara a Daisy Anahy en este particular momento y fue lo que encendió las alarmas. En redes sociales no faltaron los comentarios ni el acuse de machista hacia el cantante que no viene pasando un buen momento a nivel personal. Incluso algunos dicen que tal vez esto haya provocado su elevado tono de voz.

Lee también: Así fue el día que Vicente Fernández regañó a su hijo Alejandro por culpa de Luis Miguel

Cómo fue el supuesto maltrato de Eduin Caz a su esposa

Hace unos días, Eduin Caz publicó un video en sus historias de Instagram. Allí se dejó ver jugando con sus hijos y su esposa. Lo que parecía ser un juego familiar, y hasta causó ternura en principio, pronto terminó en polémica y encendiendo las alarmas del entorno del cantante.

No olvidemos que el vocalista de Grupo Firme viene de ser abucheado en el medio tiempo de la NFL y golpeado por un celular que le arrojaron. Algunos dicen que esto lo tiene preocupado y que tal vez por ello se haya pasado de mambo mientras jugaba con su familia al Monopoly. Sin embargo, esto no justifica que Eduin Caz le haya reclamado a su esposa con tanta violencia que le pagara lo que debía.

El Monopoly se juega por dinero. Al parecer Daisy Anahy no le entregó lo que le correspondía al inicio a su marido. Eduin Caz estaba ansioso por ganar y hasta se lo nota alterado pese a que solo se trataba de un juego. En un momento del video se lo escucha gritarle “págame y ya tiene casa, 30”.