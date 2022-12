A través de sus redes sociales, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, presumió algunos de los tatuajes que recientemente plasmó en su piel; sin embargo, dividió opiniones entre sus fanáticos, pues mientras unos llenaron de halagos estos diseños, otros lo criticaron muy duramente y hasta lo compararon con su colega Christian Nodal.

Caz, quien se ha convertido en uno de los cantantes más famosos del momento, anteriormente ya había adelantado que a manera de tributo, había decidido llevar con él la imagen de su abuelo, lo que no reveló es que a la par de este tatuaje, se realizó otros cuatro grabados entre los que incluían el nombre su esposa: Anahy.

Mediante una serie de videos y fotografías, Eduin mostró el resultado de más de 25 horas de trabajo y se dijo sumamente contento por los resultados, además compartió el significado de cada uno de ellos con sus seguidores: “En primera el viejo que sabe que lo amo con todo mi corazón y ahora siempre estará a mi lado. El nombre de la mujer que me ha acompañado por toda la vida y por último la frase de un gran amigo que se me adelantó en el camino. El corazón con el ADN en el medio de mi pecho uniendo lo que me da de comer y la fortaleza más grande que tengo mi familia”, escribió el cantante.

Aunque muchos de los usuarios lo felicitaron por pensar en su familia y por el trabajo le realizaron, hubo quienes también lo compararon con otro artista que en los últimos meses ha creado gran polémica por tatuarse la mayor parte de su cuerpo, incluido el rostro: Christian Nodal.

“No la vallas a cagar en tatuajes en la cara”, “Al rato te tatúas la cara como Nodal”, “Ya tipo Nodal”, “Lo que menos nos hace falta es otro Christian Nodal”, “Va por el mismo rumbo de Nodal. Tan bonito cuerpo que tiene, uno o dos está bien, ya con muchos se ve mal”, “Ay no te empieces a tatuar tanto tú también”, “Vas siguiendo el mismo camino que Nodal”, “Nodal Jr.”, “Ya párale al rato vas a estar peor que Nodal”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Por si fuera poco, hubo quienes le recordaron el escándalo por la supuesta infidelidad que habría cometido hace algunos meses, esto por el nombre de su esposa que ahora lleva junto a la oreja: “Es para que no se te olvide que tienes esposa”, “Manera 1657893 de querer convencer a tu esposa que es la única”, “¿El tatuaje de infiel para cuándo?”, “Pura hipocresía”, agregaron.



Pero no todo fue críticas, varios de sus fans salieron a su defensa y le agradecieron por ser una persona humilde que se acuerda de aquellas personas que lo ayudaron a llegar al lugar que ocupa ahora, entre ellos su familia.

Cabe destacar que el intérprete de “Ya supérame” se ha encontrado en medio de la polémica en los últimos días, ya que ha compartido varias imágenes en las que aparece con diferentes aparatos para ayudarse a respirar, lo que ha creado diversas especulaciones sobre su estado de salud

