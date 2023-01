Eduin Caz, de Grupo Firme, se somete a última cirugía y aparece tras salir del quirófano

Eduin Caz, de Grupo Firme, promete regresar con todo en este 2023, con música nueva y presentaciones en vivo, incluida la del Foro Sol que se pospuso para marzo.

El vocaista 28 años se sometió a varias operaciones, entre ellas a una para mejorar sus vías respiratorias, por la sinusitis crónica que padecía; ahora, entró al quirófano para someterse a una última intervención por la hernia hiatal que en marzo del 2022 lo llevó al hospital, y desde el quirófano mandó mensaje a sus casi ocho millones de seguidores.

Caz aseguró que los doctores ya le dieron luz verde para regresar a la acción, por lo que prometió que se viene una gira musical.

"Ya se armó la machaca Gracias. Dios diría mi abuelo; me han llegado un montón de mensajes ahorita que se me pase la anestesia me tomaré el tiempo de contestarles. Ahora si alisten las botas, sombreros, los mejores calzones que tengan o como quieran ir vestidos pero de qué tenemos gira 2023 la tenemos ya dieron luz verde los doctores", escribió.

Eduin Caz se recupera

El vocalista también compartió un par de fotos tras esta última cirugía, en las instantáneas se muestra sonriente en cama.

Su esposa Daisy Anahy aparece en una de las fotografías; la pareja está en la espera de su tercer hijo, noticia que dieron a conocer en noviembre del 2022, un año que fue muy productivo y exitoso para la agrupación de música música regional mexicana creada por Jairo Corrales y Eduin Cazares en la ciudad de Tijuana, Baja California en 2014.

Hace unos días el cantante apareció para demsotrar que el concierto que ofrecerían en febrero en el Foro Sol de la Ciudad de México, en efecto se pospndría un mes por cuestiones de salud, porque por indicación médica debía descansar.

La familia de Eduin Caz crecerá con la llegada de una niña; Daisy Anahy compartió un untrasonido y reveló que todo marcha de maravilla.

