EDC México 2023: Participantes, horarios y todo lo que tienes que saber

La máxima fiesta de la música electrónica ya está a punto de comenzar en la capital del país con la edición 2023 del festival Electric Daisy Carnival (EDC) en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez en donde cientos de DJs harán sonar sus mejores beats ante su público.

En total serán tres días de presentaciones a lo largo de nueve escenarios a partir de este viernes y hasta el domingo en donde habrá más 268 tornamesistas en total dentro de este espacio al aire libre al oriente de la Ciudad de México.

Como cada año, será un festival en donde predominarán los colores en los atuendos del público y de los artistas disfrazados que harán sentir un ambiente de carnaval, teniendo como fondo algunos juegos mecánicos y escenografías espectaculares de grandes dimensiones.

Los escenarios son: Kinetic Field, Circuit Grounds, Neon Garden, Wasteland, Stereo Bloom, MIXX Stage, Mushroom House Art Car, Boombox Art Car y Bionic Jungle.

Todavía hay boletos en taquilla cuyos precios son los siguientes: el abono para los tres días es de cinco mil 600 pesos (más costo del servicio) en la fase 5, mientras que si quieres comprar boletos de manera individual para cualquiera de los tres días es de dos mil 820.



Viernes

Para este viernes se tiene contemplado que se presenten 78 artistas de las 16:00 horas hasta las 2:00 de la madrugada por lo que es aconsejable que el público lleve ropa cómoda y alguna chamarra para la noche.

En la cabeza del cartel para este primer día de actividades se encuentran Martin Garrix, Diplo, Marshmello, Bizarrap, entre otros. A continuación te diremos qué estrellas estarán en cada plataforma.

En el escenario principal, el Kinetic Field cerrará con la actuación de Marshmello que está contemplado que toque de las 00:44 a la 01:59 horas del sábado, previamente a las 23:17 estará Alison Wonderland, a las 21:51 Alok, así como Sidepiece, MaRLo, Mariana Bo, BonHaus y Jesús Davila.

Mientras que Martin Garrix cerrará el Circuit Ground a partir de las 00:30 horas en donde también estará Diplo a las 23:10, Dom Dolla, además de Bizarrap quien recientemente lanzó su éxito mundial “Session 53”, junto a Shakira.

En este espacio también hará bailar a todos Jessica Audiffred, Urielito Mix, JST JR, BRESH, Barbie Chola y Noizekid, El Neon Garden tendrá la música de Charlotte de Witte, I hate models, 999999999, Héctor Oaks, Avision, Victoria Engel y Kassie.

En el Wasteland estará Subtronics, Zomboy, Sullivan King, Midnight Tyrannosaurus, LAYZ, SweetTooth, Bagha, Keel, SVBVG. Por su parte Eva Blunt, participante del reality “La más draga” estará a las 18:00 horas de hoy en el MIXX Stage, junto con otros artistas.



Sábado

Para la segunda jornada del EDC, de este sábado, estarán 95 artistas en todos los espacios del autódromo, el más relevante es Tiësto que estará en el Kinetic Field de las 00:29 a las 01:59 horas. En este mismo lugar estarán Deorro a las 21:44 horas, R3HAB a las 20:13 horas, entre otros.

Mientras que en el Circuit Grounds uno de los más esperados será Gorgon City a las 23:15 horas y al término Chris Lake a las 00:30 horas, el Wasteland cerrará con la presentación de NGHTMARE a la una de la madrugada, en donde también estarán artistas como Liquid Stranger y ATLiens.

Otros DJs que tocarán este sábado serán Cosmic Gate que estará en el Stereo Bloom a las 23:00 horas, Sussie 4 a la 01:00 horas en el MIXX Stage, Zombies in Miami a la medianoche en el Bionic Jungle.

Domingo

Para el último día, el domingo, también se esperan 95 músicos de los más populares son Galantis que estará a las 23:15 horas en el Kinetic Field, Medusa a las 21:44 horas, Nicky Romero a las 18:57 horas en este mismo lugar.

El Circuit Ground se engalanará con Eric Prydz que estará a las 00:30 horas, Above & Beyond a las 23:15 horas, The Wookies a las 16 horas. Mientras que el Stereo Bloom tendrá a Tom & Collins a las 18:00 horas, Born Dirty a las 23:15 horas.



