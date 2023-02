Dulce recuerda cuando su mamá le confesó que quiso abortarla

La cantante Dulce afirmó que quiere casarse porque no quiere morirse sola como lo hicieron su madre y padre, a quienes amó profundamente, a pesar de que su mamá tenía intenciones de abortarla cuando se enteró que estaba embarazada de ella, recordó.

Durante una charla que tuvo la intérprete con Yordi platicó de este duro momento, así como de otros pasajes de su carrera, sus amores y el crecimiento artístico que ha llegado a tener durante más de 53 años de trayectoria.

La cantante recordó que su mamá llegó a decirle “cuando me enteré que estaba embarazada de ti, intenté (abortar) de diferentes modos, con tecitos, lechuga, que comer esto y aquello para ver si perdía el embarazo, nunca hice nada definitivo, pero fue Dios quien quiso que vinieras al mundo y ahora le doy gracias que tú quisiste llegar”, señaló la cantante.

“Me dolió mucho, no me di cuenta cuánto me dolió, pero me dolió mucho con el tiempo, pero después lo comprendí, pero a veces sí me deprimía y dije: ´-Claro yo ni debiera de haber nacido”, confió al entrevistador.

Después de un tiempo, Dulce aprendió a ponerse en el lugar de su madre, quien -al momento del embarazo- se estaba divorciando y no tenía dinero para mantenerla, pero le enseñó a trabajar, a convertirse en una mujer fuerte e independiente que no necesita de otra persona que la provea económicamente.

“GranDiosas me ha quitado mucha energía”

Dulce es uno de los pilares del concepto musical de "GranDiosas" en donde ha permanecido durante 13 años, muchas cantantes le han dicho “vine porque estabas tú y el día en que ya no estés no voy a estar”.

Al principio le gustó ser parte de este proyecto porque lo veía como una escuela, un nuevo aprendizaje, una disciplina nueva en el que le decían qué cantar y con quién, pero con el tiempo ya no le fue gustando.

Nunca ha dejado de cantar sola, pero “GranDiosas me ha robado mucha energía, mucho tiempo que le pude haber dedicado a Dulce, se lo dediqué a GranDiosas. Para mí cantar es vivir, mi regalo de Dios, he pasado por cosas difíciles, mis problemas, mis penas, si voy a cantar, sacudo las lágrimas y salgo con mi mejor sonrisa dándole gracias a Dios que tengo un escenario”, señaló.

Dulce vivió una infancia muy pobre

Dulce tuvo una infancia muy pobre por lo que empezó a cantar a muy temprana edad, a los 14 años, época en la que empezó a mantener a su mamá para que dejara de trabajar y a los 15 ya se encargaba de los gastos para construir una csa.

“En mi casa nunca hubo Santa Claus, mi mamá siempre nos decía, aquí no hay Santa Claus, aquí yo soy la que trabaja para que ustedes puedan tener un regalo, entonces en mi casa nunca hubo árbol de Navidad, no hubo reyes, no hubo piñatas, no hubo quinceañera, no hubo nada porque no había dinero”, compartió.

Cuando empezó a trabajar, todo cambió porque compró su primer árbol de Navidad, cuando llegaba diciembre ya tenía una entrada de dinero, su mamá ganaba por todo lo que hacía mil pesos al mes, en cambio, Dulce ganaba de dos mil a tres mil por semana, trabajaba cantando en una cadena de hoteles en Matamoros, tenía que maquillarse para verse más grande.

“Yo como ganaba más le dije a mi mamá tú ya no vas a trabajar, tenía 40 años cuando dejó de trabajar y yo 14 años”, destacó.

Así fue el romance entre Dulce y Gonzalo Vega

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, nombre real de Dulce tuvo un romance con el actor Gonzalo Vega, que a pesar de la fuerte diferencia de edades lucharon por su amor.

“Lo que tuvo conmigo fue una historia de amor hermosa, le agradezco la manera en que respetó mi inocencia, (fue un hombre más grande) ese fue un problemón. Gonzalo nunca representó una tentación sexual para mí, me enamoré de su romance, sonrisa, de cómo me trataba, de su tibieza, de su ternura, de su respeto, era un caballero y además hermoso, guapísimo, pero siempre en mi posición de niña bien", aclaró.

“Yo vengo de una generación en la que el sexo era lo peor, hablar de eso era prohibido, la que se acostaba con un hombre era degenerada, no se hablaba de sexo, era malo, era prohibido, era lo negativo, era el diablo, entonces yo crecí con esos tabues”.

Una vez, muchos años después de haber andado con el histrión, se encontró a Zuria Vega y le dijo que si sabía que ella pudo haber sido su hija: “déjame ver tu cara, porque eres idéntica a tu papá, te felicito, sé que sacaste lo más bello de tu papá, eres mi casi hija”.

El éxito con el que soñó desde pequeña

Afirmó que, al principio, no se daba cuenta del éxito que tenía, llegaba a los lugares, veía que estaban bien llenos y pensaba que así lo llenaban todo el mundo.

“Yo era chiquita (y) me soñaba como soy ahorita con el pelo largo, delgada con la luz de frente, que cantaba, de siete años, todo el mundo se burlaba de mí, se juntaban los maestros para hacerme bullying, cada vez que me hablaban era para burlarse de mí (porque quería ser cantante)”.

Su mamá no quería que su hija se dedicara a ser cantante porque pensaba que era una carrera difícil con muchos vicios y tentaciones, pues temía que su hija se viera involucrada con productores para obtener trabajo, sin embargo, la artista asegura que eso nunca le sucedió.

