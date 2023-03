Dulce María vuelve con más madurez, en el escenario y la tv

Dulce María está agradecida con sus seguidores que ya están listos para verla junto a Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, cuando arranquen con la gira de conciertos del grupo RBD.

Considera que sus próximos shows —que marcan el regreso de la agrupación— han recibido una respuesta revolucionaria que no previó.

“Estamos muy emocionados, impactados por la respuesta de la gente, estamos pidiendo mucha seguridad para toda la gente y abriendo las fechas que más se puedan para que puedan ir todos”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los últimos meses han sido de nuevos retos para la actriz y cantante. A la par de su regreso a los escenarios junto al grupo nacido de la telenovela Rebelde, Dulce acaba de estrenar la telenovela Pienso en ti, que representa su debut con un rol estelar en una etapa más madura de su vida.

“Yo prácticamente digo que es mi primer protagónico como mujer porque todos habían sido cosas juveniles, muy grandes y hermosos pero juveniles”, señaló sobre el melodrama que se puede ver a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas.

En la producción de Carlos Bardasano, la artista puede combinar sus dos pasiones: la música y la actuación, aunque señala que al principio no sabía si lo aceptaría debido a la apretada agenda por el reencuentro de RBD y su faceta como mamá.

“Dije: ‘¿cómo le voy a hacer? Es un proyecto importante, un protagónico que canta, actúa’. No sabía muy bien cómo iba a pasar, por eso mi mamá me ayudaba a cuidar a mi bebita, junto con toda mi familia”, relató, pues cuando le ofrecieron el papel acababa de convertirse en mamá.

“Esto es algo que no me esperaba porque podría haber mil protagónicos, pero no sería lo mismo que este que combina mis dos pasiones, que además es súper humilde y cercana a la gente, a su familia y muchas cosas”.

En la historia, que se encuentra en la recta final de grabación, Dulce María interpreta a una fan que se enamora de un ídolo musical encarnado por David Zepeda, además comparte créditos con actores como Alexis Ayala, Eugenia Cauduro, Brandon Peniche y Yolanda Ventura.

“Sí estoy cansada, pero muy agradecida con Dios. Era una oportunidad muy bonita porque finalmente las novelas no son musicales y si antes lo eran es porque tenían un corte juvenil en su momento, ahora será un proyecto lleno de valores”.