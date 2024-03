Dulce cuenta que podría quedarse sin un riñón

Dulce anunció durante el fin de semana que había sido hospitalizada, por lo que no podría cumplir con el concierto que ofrecería en el Teatro Metropólitan, pero es hasta ahora que compartió que su problema de salud está relacionado con un tumor que le fue detectado en el riñón, motivo por el que podría perder el órgano.

"Tengo un problema en un riñón, tengo un... le llaman ´tumor en un riñón´ y están haciendo los estudios pertinentes", dijo la famosa cantante, vía telefónica con "Ventaneando".

Esta declaración la hizo luego de que se mostrara hermética en el video que compartió en sus redes sociales, hace dos días, donde lamentaba la cancelación de su concierto, pues tenía muchas ilusiones de reunirse nuevamente con su público.

Lee también: Dulce cancela concierto en el Metropólitan por cuestiones de salud, la reportan hospitalizada

La intérprete de "Déjame volver contigo" detalló que se percató de que algo pasaba luego de experimentar un severo dolor que perduró por cuatro días.

"Me empecé a sentir mal, un dolor horrible, fueron cuatro días de dolor, pero además, yo dormida, no reaccionaba, hasta que llegó una persona de mi familia, me checaron que tenía 39 grados de fiebre y me trajeron al hospital" relató.

Y aunque la famosa, de 68 años, aseguró que el dolor ya cesó, también destacó que llegó a ser tan intenso que le impedía hablar.

"Es un dolor que no te deja hablar, que te duerme, no controlas muy bien lo que haces", explicó.

También pormenorizó que, a raíz de este problema de salud, podría llegar a perder el riñón cuando sea intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, aseguró que esta posibilidad no la desanima y, en cambio, la aceptaría, si eso implica estar bien de salud.

"Lo más que puede pasar es que me quede sin un riñón, cosa que acepto, es la voluntad de Dios, todos nos enfermamos, ahora me tocó a mí".

La cantante aseguró que no tiene fecha para salir del hospital, debido que sigue sometida a exámenes de sangre que reflejen sí ha mejorado.

"Se hacen estudios y estudios, todos los días me están tomando sangre para comprar con la de ayer".

Además, compartió que será operada, tentativamente, la próxima semana.

Lee también: Dulce habla del encontronazo que tuvo con Lisset, en el que insinuó que estaba "vieja"

Y aunque indicó que no estaba preocupada, pidió los buenos deseos de sus fans, reconociendo que, por más mínima que sea la intervención, hay riesgos de por medio.

"Toda operación tiene un riesgo y, aunque estoy mu sana, nunca deja de ser un estrés", concluyo.

Dulce tuvo que cancelar el concierto que ofrecería el pasado sábado 16 de marzo, el que fue reagendado dentro de dos meses, para el 16 de mayo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc