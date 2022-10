Dua Lipa copia lo mejor de Rosalía para combinar en sus looks de invierno

Dua Lipa y Rosalía no solo son dos de las cantantes más convocantes en esta época. Ellas son amigas desde hace tiempo y por ello comparten muchas cosas. Una de ellas son los looks. Pero en esta oportunidad ha sido la británica la que ha decidido copiarle el outfit que no te puede faltar este invierno. ¿De cuál se trata?.



Rosalía viene de lanzar su álbum Motomami que está promocionando en su gira. La mayoría de las veces la hemos visto arriba de una moto y con muchas prendas de cuero. Y al parecer su amiga ha quedado maravillada con sus outfits en cada video y sobre todo con la tapa del disco de la catalana.



Por ello Dua Lipa no dudó en copiarle el look a la española. Así que también intentó verse como una verdadera Motomami con un traje de cuero que incluyó chaqueta y pantalón. Por si no lo sabías este vestuario volverá a instalarse este invierno, así que apunta los detalles para estar al grito de la moda y lucir como estas dos estrellas.

Cómo se conocieron Dua Lipa y Rosalía

Rosalía conoce a la cantante británica desde el 2018. Ellas se cruzaron por primera vez durante LOS40 Music Awards de ese año y desde aquel día entablaron una amistad. Lo que todos se preguntan en cuándo les darán la sorpresa a sus seguidores de trabajar juntas. Una colaboración es lo que todo el fandom espera desde hace tiempo.

“Me encantó actuar con Pablo Alborán… Recuerdo que fue la primera vez que conocí a Rosalía. Éramos amigas en redes sociales y hablábamos de hacer música, pero vosotros lo hicisteis posible. Fue una noche increíble y muy divertida”, detalló Dua Lipa sobre el día en que se conocieron.



“Soy muy fan de ella, ¡la adoro! Es muy buena amiga mía y estamos mucho en contacto, pero aún no hemos tenido el momento de encontrarnos en un estudio”, explicó Dua Lipa hace un tiempo. “Creo que para que nosotras grabemos una canción es importante que estemos juntas ahí y hacer brainstorming”, aseguró en una entrevista.

Sobre qué es lo que condiciona esta colaboración con Rosalía, Dua Lipa hizo referencia a una cuestión de estilos. “Lo que yo hago es muy particular y lo que ella hace también, así que tendríamos que unir nuestros cerebros y seguro que daríamos con algo que no habíamos pensado antes”, apuntó la británica.