Dua Lipa: así lucía la cantante a sus 17 años en el primer reality show en el que participó

Dua Lipa se encuentra en el país en el marco de su gira “Future Nostalgia Tour”. Anoche la rompió con su concierto en el Foro Sol de la CDMX y se espera que repita este éxito este viernes en el Estadio Banorte de Monterrey. Mientras esto sucede la británica recorre algunos de los lugares más emblemáticos y va mostrando todo en su cuenta de Instagram.

Lee también: Dua Lipa elige el amarillo para lucir un conjunto ideal para el cambio de estación

La verdad es que es difícil relacionar a Dua Lipa sin asociarla con los estadios llenos en el marco de su gira. Pero lo cierto es que al igual que todos los famosos, o la gran mayoría de ellos, el paso hacia la cima no fue sencillo. Como muchos artistas probó suerte en un reality para ver si podía cumplir su sueño de ser una cantante reconocida.



Fue así como Dua Lipa pasó a los 17 años por el programa "The X factor". En aquel momento no tuvo la misma suerte que hoy la persigue. Y si bien no se presentó como cantante, lo cierto es que su aparición en un comercial de promoción del reality no le sirvió mucho para su cometido. Allí aparecía cantando como si fuera una joven común y corriente y de una forma muy espontánea.

Lee también: Fans de Dua Lipa ya hacen fila afuera del Foro Sol para el concierto de la cantante

La Dua Lipa que hoy conocemos luce muy diferente a la de aquel video. Sin embargo, hay algo que ya tenía en aquel entonces y eso era su voz. Su más que inconfundible melodía ya daba cuenta en esa época que no faltaría mucho tiempo más para que alguien descubriera que lo suyo era un don.

El anuncio duraba tan solo un minuto y eran los 60 segundos que ella tenía para desplegar todo su carisma. Dua Lipa dejó encantado a más de uno que la escuchó. Incluso el video era muy contagioso entre el público cada vez que lo emitían en el ciclo inglés del reality.