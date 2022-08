Dr. Shenka da concierto tras problemas de salud: “Quiero morir tocando ska”

Dr. Shenka, vocalista de la banda de ska Panteón Rococó se presentó en el escenario del Teatro Metropólitan para cantar, a pesar de que el pasado 12 de agosto tuvo un serio episodio de hipertensión arterial durante un concierto en San Luis Potosí, lo cual le ha impedido seguir con muchas de sus presentaciones en grupo.

El cantante recreó la azotea de su casa en la colonia Guerrero, donde ensayaba cuando su carrera comenzó y apareció vestido de negro para presentar su proyecto “Shenka & Friends”, entre rumores de que sería cancelado por segunda vez, ya que inicialmente estaba programado para realizarse el 30 de junio y se pospuso casi dos meses después, para la noche del 21 de agosto.



Foto: Instagram

“Las canciones prendidas ya me cuestan trabajo, pónganme una que no me quite el aire, la presión arterial debe estar por los humos pero no podíamos faltar a esta cita, ya habíamos cancelado una vez y esta vez ya no era opción… chingue su madre si nos morimos en el escenario”, afirmó Shenka.

Entre los invitados estuvieron Genitallica, Rebel Cats, Los de abajo, Toño Lira y La Sonora Dinamita. Durante poco más de dos horas interpretó 22 temas en los que ha colaborado.

En uno de ellos incluso invitó a sus compañeros de Panteón Rococó, con quienes interpretó un tema de Selena y “La carencia”.



Foto: EL UNIVERSAL / Nicole Trejo

Hace dos días la agrupación canceló su gira por Estados Unidos y Europa pues, según detallaron. “Dr. Shenka está pasando por un proceso de recuperación médica que le impide volar y realizar los shows del mes de septiembre”.

“Estoy tomando agua, antes solía ser mezcal, ustedes saben lo mucho que me gusta el mezcal, pero ahorita estoy a dieta tengo que bajar muchos kilos, en esto de la pandemia la cosa se puso dura para nosotros pero afortunadamente ya voy a empezar a mejorar. En la incertidumbre de esta enfermedad tuvimos oportunidad para escribir, para hacer canciones porque cuando las cosas se ponen difíciles viene la reflexión”, contó.

En 2020, se enfrentó al virus del Covid-19 y dijo que se había quedado con secuelas bastante severas como dificultad al respirar.

Ahora, además de sus amigos con quién compartió micrófono, destacó la presencia de sus tres sobrinos quienes en un intermedio subieron a saludarlo. “Ellos son quienes me mantienen con vida”, aseguró el intérprete de “Vendedora de caricias”, quien también dedicó un tema que canta junto a Leo Dan a su tía Coco, que estaba en las primeras filas y a la memoria de su mamá y su abuela.

“Amense y cuídense si su cuerpo les da una señal no lo ignoren, háganle caso, a mí me toca decirlo desde aquí, pero háganme caso y sean felices”, dijo.

