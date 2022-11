A dos años de su partida, Andrea Escalona pone el primer altar para recordar a Magda Rodríguez

El día de hoy se ha convertido en una fecha representativa para Andrea Escalona, no sólo por ser Día de Muertos, sino porque, hace dos años, el primero de noviembre de 2020, su madre, Magda Rodrígez, perdió la vida y este año, finalmente, se animó a colocar una fotografía de la productora de televisión en el altar de muertos, pues reconoció que los años anteriores no se había atrevido a hacerlo, ya que no estaba lista para reconocer su partida.

Hoy hace dos años, Andrea Escalona recibió una de las noticias más dolorosas que pudo imaginarse, su madre había fallecido debido a un shock hipovolémico cuando tenía tan solo 57 años, a partir de ese momento, la conductora vivió un complicado proceso de duelo, acompañada de su tía, la también productora Andrea Rodríguez, y sus primas, Paulina y Natalia.



En estos últimos años, la conductora de “Hoy” se ha enfrentado a la ausencia de su madre, de quien era muy unida y a la que ha denominado como “su alma gemela”, al mismo tiempo que vivió dos eventos determinantes; cuando conoció a Marco “Marquiño” Estrada, su novio, y cuando recibió la noticia de que ella y su pareja esperaban a su primer bebé.

Ahora, cuando Escalona está a punto de iniciar una familia, pues ha expresado que lo más probable es que su bebé nazca unos días antes de la Navidad, decidió colocar un altar en el marco del Día de Muertos para recordar a su madre, pese a que se había resistido a llevar a cabo esta tradición.

En una entrevista con el periodista Edén Dorantes, la conductora confió que nunca había sido de poner altares y, luego de la muerte de su madre, se había negado a esa posibilidad, ya que sentía que al colocar la foto de Magda era como reconocer que ya no estaba aquí, sentimiento que no podía sobrellevar.



“Por primera vez empecé a poner la foto, pedí que me llevaran unas palmas, velitas, le puse su champagne que le gustaba, su tequila [...] no es que se le recuerde específicamente porque creo que Magda me hace falta todos los días, la pienso a diario y la recuerdo siempre”, compartió.

Andrea, denominó estos últimos dos años como “un parpadeo”, pues ha atravesado diferentes momentos que le han cambiado la vida, así como cuando conoció a “Marquiño”, su actual pareja, de la cual se sabe muy poco, ya que no pertenece al medio artístico pero se ha dicho que lo conoció en su cumpleaños del año pasado, pues su padre Arturo Escalona conoce bien a la familia de Estrada, la cual reside en Acapulco, Guerrero.

Además, la conductora abrió su corazón y habló acerca de los pormenores que rodearon el día en que su madre partió a otro plano, confiando que el mes anterior a la muerte de Magda se había enfrentado a una depresión muy fuerte, de la cual desconocía los motivos, por lo que ahora piensa que estaba presintiendo lo que iba a pasar.

Por ello, la noche del 31 de octubre, Andrea le pidió a su madre que la dejara quedarse a dormir con ella, sin embargo, Magda se negó, pues temía haber contraído el Covid-19 y, por ende, contagiárselo a su unigénita.



A la mañana siguiente, Escalona trató de comunicarse con su madre sin tener éxito, por lo que llamó a una de las personas que trabajaban con la productora para preguntarle por su paradero y solicitarle que la buscara en su habitación.

“Me dice: ‘Ay señorita, se levantó pero se sintió medio cansada y se volvió a dormir’ [...] todavía me acuerdo como si fuera ayer que caminando y todo yo pensé, en ese momento, que si le pasaba algo a mi mamá yo me muero y en eso me dice: ‘Señorita, no respira’”, expresó.

Desde la partida de su madre, Andrea señala que la tiene presente todos los días y cree que fue ella quien le mandó al bebé que viene en camino, por ese mismo motivo es que ha confiado que para ella su madre se ha convertido en su ángel de la guarda.

¿Qué coloco Andrea Escalona en el altar para Magda Rodríguez?

La condcutora colocó el El Zohar o Libro del Esplendor, un libro sobre cábala, que tanto le gustaba a su madre, la campanita con la que daba inicio al programa "Hoy", para el buen augurio y raiting, un caballito de tequila, champagne como le gusta tomar a Magda, fruta, calaveras de azucar, flores de cempasúchil maranjas y moradas, agua y veladoras.

