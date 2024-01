Dónde ver las películas que te harán olvidar la cuesta de enero

Apenas es la segunda semana de enero y la cuesta se siente. Lo gastado en posadas, Navidad y Día de Reyes puede estar haciendo mella en el ánimo de cualquiera, pero siempre el cine ofrece opciones de diversión para olvidarse un poco de eso y verlo con sentido del humor o una que otra lágrima.

"Loca por las compras"

La comodidad de la tarjeta de crédito da una sensación fallida de estabilidad y bonanza económica. Y aquí Isla Fisher interpreta a una recién egresada universitaria que no puede dejar de comprar cosas, aunque no las necesite. ¿Unos guantes? No sirven, pero se ven bonitos. ¿Unos zapatos de cierto color? Bueno, sí, pero entonces debe tener complementos comenzando por una nueva ropa. Y claro que hay una historia de amor en medio de todo esto, en la historia basada en el libro original de Sophie Kinsella.

Dónde ver: Disney Plus

"En busca de la felicidad"

Dicen que quien gasta en algo que no necesita, pronto deberá vender lo que le hace falta. En esta historia basada en un hecho real, Will Smith es un hombre con un hijo pequeño, necesitado de empleo. Las cosas no le salen como quisiera y entonces debe recurrir incluso a programas sociales que le permiten dormir en lugar cerrado por lo menos una noche. Por su trabajo, Smith fue nominado al Oscar 2007.

Dónde ver: Netflix

"Nueve reinas"

¿Falta de dinero? Hay dos caminos: buscar empleo o embaucar a la gente. Ricardo Darín opta por lo segundo en la cinta del 2000, dirigida por Fabián Bielinsky. Todo va bien en su vida, ganando dinero fácil, hasta que decide jugársela con un coleccionista de sellos raros falsificados. Un filme de engaños, vueltas de tuerca y algo de amor, que luego tuvo una reversión hollywoodense cuatro años después con Diego Luna, John C. Reilly y Maggie Gyllenhaal.

Dónde ver: Star Plus

"Lecciones para canallas"

Joaquín Cosío, Diana Bovio y Danae Reynaud conforman un triunvirato encargado de estafar a la gente. Joaquín es el papá del personaje de Danae y novio Diana, por lo que se conocen al 100%, aun que no necesariamente confían uno del otro. Eso sí, son capaces de fingir hasta una muerte, con el fin de salirse con la suya.

Dónde ver: Prime Video

"Breakfast ay Tiffany's"

Un clásico del cine mundial, protagonizado por Audrey Hepburn. Su personaje luce los mejores vestidos y lentes para el sol, pero sólo ella sabe que es una fantasía. Lo que sí ha logrado descubrir es cómo lograr que los hombres le regalen joyas. Dirige Blake Edwards, conocido por la saga de robos y engaños que lleva el nombre de la Pantera Rosa en su título.

Dónde ver: Prime Video

rad