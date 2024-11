No le gusta contarlo porque, dice, la gente pensará que está loca, pero Dolores Heredia vivió con fantasmas, ella sabe que eso es verdad.

Todo comenzó cuando la actriz llegó a instalarse con su entonces pequeña hija al centro de Coyoacán, donde desde el primer día notó ciertas presencias.

“El día que me mudé estaba acostando a mi hija y en el momento que ella toca la cama escuché una especie de suspiro, no como quejido, sino de comodidad, era una voz como de un anciano y una anciana”, cuenta con tranquilidad.

Eso sólo fue el inicio porque, durante el tiempo que vivió ahí, le pasaron varias cosas. Y contra lo que pudiera pensarse, nunca tuvo el impulso de salir corriendo.

“Todo el tiempo que habité esa casa escuchamos y vimos personas. Pero nunca fue nada negativo, yo estaba segura que había habitantes en ese lugar, pero nunca se sintió algo feo. Es impresionante cuando sientes una presencia que no es negativa”, comenta.

Con este relato, Dolores suma su nombre al de otros colegas como Ana Claudia Talancón y Luis Felipe Tovar, que anteriormente han narrado experiencias paranormales.

Mientras Ana Claudia pasó una noche de pesadilla en Veracruz, descansando en un hotel que había sido hacienda en la que fueron asesinadas varias personas durante la Revolución, Luis Felipe cuenta cuando se tuvo que tapar todo, para no ver quien le estaba llamando.

“Yo puedo decir que viví en una casa encantada. Y muchas cosas me han pasado”, recalca Dolores.

Por ahora la actriz se encuentra en promoción de la serie Familia de medianoche, disponible en Apple TV+, basada en el documental de del mismo nombre que aborda el tema de las ambulancias no oficiales en la Ciudad de México.

Ahí interpreta a una mujer separada del padre de sus hijos (Joaquín Cosío), cabeza de los paramédicos.

“Es un punto de vista de la maternidad y la relación con los hijos y marido muy particular, como que pocas veces nos asomamos a una mujer que toma estas decisiones de tener que dejar a su familia por sostenerse a sí misma. Seguimos con ese tabú y me gusta cómo está tratado en la historia, es un drama desgarrador el de esta mujer que en medio de todo lo que le pasa no se olvida de ella misma”, recalca.

Familia de medianoche, dirigida por Natalia Beristáin, tiene en su elenco principal a Renata Vaca y Diego Calva, participan también Yalitza Aparicio y Oscar Jaenada.

En la capital mexicana, de acuerdo con cifras oficiales, existen poco más de 600 ambulancias públicas, cada una tendría bajo su cuidado, en promedio, a 15 mil habitantes.

“En esta ciudad tan caótica es parte del surrealismo (la falta de ambulancias). Esta serie visibiliza una situación urgente de atender”, considera Heredia.