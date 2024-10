“Yo no perdoné, no voy a perdonar y no voy a olvidar jamás, no creo darle un cierre a las cosas porque Nicole murió, ni siquiera ahora que él murió”, declaró Denise Brown, al recordar el asesinato de su hermana Nicole Brown Simpson.

Denise ha tenido que hurgar en el pasado, para rendirle un homenaje a su hermana Nicole, que hace 30 años murió presuntamente a manos de su exesposo, la estrella de la NFL O.J. Simpson; crimen del cual fue absuelto en 1995, en uno de los juicios más mediáticos del siglo XX, pero posteriormente fue hallado culpable en un juicio civil realizado en 1997.

La mayor de cuatro hermanas explicó que Nicole vivió violencia durante su matrimonio con el deportista, pero que fue complicado para la familia darse cuenta de esto porque ella mostraba otra cosa hacia el exterior, y cuando fueron testigos de situaciones que el día de hoy serían banderas rojas, no supieron identificarlas.

“La violencia de género es muy sutil, primero te va a decir algo sobre el labial o la falda corta, y las mujeres tenemos esta tendencia de querer complacer, pero el problema es cuando queremos creer que esa persona nos ama de verdad; pero eso no es amor es control, lo que da paso al abuso verbal y físico, pero el amor no debería lastimar, no debería doler, las personas que te quieren no buscan controlar, no te hacen sentir menos, no te insultan o patean”.

Es por eso que decidió dar un paso importante en su vida, al acceder a la propuesta de Lifetime y realizar un documental donde se abordara este tema, para que esta historia no se repita, y además se diera una nueva visión de quién era en realidad Nicole Brown.

“La percepción que la gente tenía de Nicole no es nada buena, durante el juicio el equipo de O.J. la hizo parecer una fiestera, pero eso no era verdad. Nicole amaba bailar ¿eso es un crimen? No. Salir con tus amigas, porque ella estaba soltera, se había divorciado hace dos años ¿no tenía derecho a salir con amigas o amigos? Por supuesto que lo tenía. Decían que ella era fiestera y consumía cocaína, cuando no era así, es más, odiaba cuando él consumía drogas y se volvía una persona horrible. Nicole amaba la vida y era saludable. Yo quiero que la gente sepa que era una persona amorosa y divertida y no como la pintaron”.

El documental se llama "La vida y muerte de Nicole Brown Simpson", está compuesto por cuatro capítulos y se estrenará el 4 de noviembre por Lifetime. Denise explicó que en dos ocasiones le ofrecieron realizar un proyecto así, cuando se cumplieron los 20 y 25 años de la muerte de Nicole, pero no se sentía lista para ello, hasta que hablando con sus hermanas Dominique y Tanya llegaron a la conclusión que era una buena forma de rendirle un homenaje a su memoria.

Con un acceso sin precedentes a vídeos domésticos, entrevistas exclusivas y al diario de vida personal de Nicole, el documental, revela nuevos e impactantes detalles de esta estremecedora historia.

Pero el hacer un recuento de lo vivido, escuchar los testimonios de las más de 50 personas que conocían a Nicole y que sabían en realidad quién era ella, pero sobre todo ver lo que sus dos sobrinos Sidney y Justin, han tenido que afrontar desde muy temprana edad, es algo que le dolió a Denise.

“Esto fue muy difícil, al principio de la tragedia estábamos en shock, era más enojo y frustración lo que sentíamos, queríamos saber todo lo que pudiéramos sobre la violencia de género; pero ahora han pasado 30 años, estuvimos excavando en los hechos y volvieron a salir esas emociones y esto me mata, porque es recordar a la persona que amábamos tanto”.

Pero aseguró que fue aun más doloroso darse cuenta de la injusticia que vivió Nicole, porque ella no pudo ver a sus hijos crecer, graduarse de la universidad, tener hijos y convertirse en abuela.

“Hubiera sido una abuela maravillosa, y eso es lo que es tan difícil, excavar tan profundo ver todo lo que tuvo que pasar y soportar es muy difícil. El amor nunca debería lastimar, en una relación sana tienes el derecho a decir no, a ser tú misma y nadie te puede quitar eso”.

