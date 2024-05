Docus mexicanos invaden la pantalla

Este mes llegará una lluvia de documentales mexicanos al cine y al streaming. Cuatro producciones, la mayoría de contenido social y uno sobre una figura prominente mexicana, estarán disponibles en pantalla grande.

La “invasión” arranca hoy con Fifaliana, de Lorenzo Hagerman, sobre un grupo de médicos de distintos países que prestan sus servicios en lugares de escasos recursos, y mañana seguirá El guardián de las monarcas, acerca del activista Homero Gómez, quien protegía al santuario mariposero michoacano, y fallecido en extrañas circunstancias hace cuatro años.

Frida, una cinta basada en las cartas de la pintora mexicana Frida Kahlo, arribará el día 9, y para la última semana de este mes llegará La guardia blanca, acerca de un grupo de ambientalistas, contando con la producción ejecutiva de Nicolás Celis, quien estuvo detrás de ROMA.

- La guardia blanca aborda la lucha de un grupo de ambientalistas. - En Fifaliana, personas de escasos recursos son atendidas por médicos. - El guardián de las monarcas sigue al protector de un santuario mariposero. Foto: FOTOS: Cinépolis distribución, Pimienta films, Artegios y Netflix

“Alguien me preguntó hace poco si había diferencia en hacer documentales con respecto al pasado, ahora que (el género) está menos castigado”, recuerda Emiliano Ruprah, director de El guardián de las monarcas.

“Y lo que decía es que obviamente ayuda, pero no siempre los recursos es lo que hace a una película mejor, sino el personaje, la historia que hay detrás; creo que cada vez se van a encontrar audiencias más grandes”, agrega.

Los cuatro títulos que llegan este mes ya suponen cerca de la mitad de los lanzados el año pasado (de acuerdo con un conteo de EL UNIVERSAL, basado en listas de Canacine), cuando El secreto del Dr. Grinberg fue el más exitoso de la decena estrenada, al superar la barrera de los 10 mil asistentes.

Además, igualarán en sólo 31 días a los lanzamientos que se contabilizaban este 2024 desde enero, donde figuran Al son de Beno, El carretón del desierto, La mujer de estrellas y montañas y Toshkua.

A Lorenzo Hagerman, director de Fifaliana, que comenzó a filmar hace cinco años, no le sorprende la cada vez más presencia documental nacional en salas comerciales. Él debutó en 2010 con 0.56% ¿Qué le pasó a México? y cuatro años después H20mx.

“El público ha ido aceptando al documental y dándose cuenta que puede ser entretenido como una ficción. Yo tuve una sala de cine en Mérida por ocho años y la gente llegaba por el buen sabor de boca del documental que veían la semana anterior”, dice Hagerman.

“Y no es que de repente nacieran más documentalistas, sino que se han dado las sinergias como la de Eficine (del Imcine, apoyos en producción y distribución) que han ayudado mucho”, precisa.

En ascenso

La producción documental es algo que ha ido creciendo en los últimos años. De 34 producidos en 2012, se ha brincado a 108 en 2022, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Los números dejan ver que, al menos hasta hace dos años, cuatro de cada 10 largometrajes producidos en México eran documentales. La exhibición del género, en el presente siglo, ha sido principalmente por medio de festivales como la Gira Ambulante, ahora en activo, que este año contiene 14 producciones nacionales como El eco, de Tatiana Huezo, ganador en Berlín 2023 y Ch’ul be, senda sagrada, de Humberto Gómez, ambos aún esperando su lanzamiento de corrida comercial.

El guardián de las monarcas es algo especial, porque sólo tendrá una corrida comercial por una semana, para luego estar libre en la plataforma Netflix.

“Se están produciendo películas con una calidad visual y sonora que se puede apreciar en cines”, subraya Ruprah, su realizador.

Eso sí, advierte Lorenzo Hagerman, aún falta mucho en el encuentro con el público.

En Europa, apunta, la televisión exhibe documentales que los niños ven.

“Tiene un papel fundamental la televisión pública allá, la BBC, por ejemplo, con la que he filmado, coproduce con casas independientes, o Canal Plus saca convocatorias. Y aquí en México, donde la tv es gubernamental, no. Aquí no puedes acercarte a Canal Once y decirle que produzca lo que llevas, su contenido lo hace gente que trabaja ahí”, expone.