Pocos saben que durante la pandemia de Covid-19 en Nueva York, los latinos murieron a una tasa dos veces mayor que los estadounidenses. ¿La razón? Varias, entre ellas, que eran lo que tenían que enfrentar los contagios por la necesidad de trabajar.

Pero también, cuando hubo vacunación, muchos no iban, porque por ser migrantes tenían miedo de ser detectados y capturados por las autoridades.

Esta es la mirada de “If you don’t wanna know… go away”, documental de Valeria Massimino y Fer Casals que estrena este mes en la plataforma streaming Butaca TV, luego de haber recorrido festivales en Latinoamérica y EU.

La pieza fílmica se rodó en dos partes: durante las primeras semanas de Covid, cuando la llamada Gran Manzana fue la zona cero de la pandemia y, después, ya con el proceso de vacunacion.

“No íbamos a hablar del virus, de las muertes, pero empezamos a ver es que los que más estaban muriendo eran los latinos, los inmigrantes, algo que casi no se dijo y fue tremendo. Si por ejemplo había mucho home office, pero ¿quién llevaba la comida?, pues un latino, ellos estaban en contacto con el virus que estaba por todos lados”, cuenta Valeria.

“Se da por sentado que el latino, cuando va a EU, hace cierto tipo de trabajos y entonces también se vivió ese tema de la discriminación”, reflexiona la también periodista.

Ambos realizadores estaban en Nueva York para comenzar una beca en master de fotografía que tenían y todo se paró. Sin saber lo que estaba pasando, decidieron comenzar a tomar cosas de lo que se veía.

“Somos sobrevivientes, porque hicimos todo lo que no se tenía que hacer, que era estar en lugares públicos, sin barbijo (cubrebocas), aunque nadie sabía bien qué hacer. Cuando se abrió una ventana de salida, regresamos a Argentina.

“La segunda parte del documental fue cuando ya estaba la vacuna, regresamos a Nueva York, pero había otra locura que era el vacunarse o no, había otra realidad, con gente que no quería vacunarse porque decía se iban a morir y también se dio el turismo vacuna, porque EU tenía todas”, recuerda Valeria.

“If you don’t wanna know… go away” se compone de 13 testimonios de personas que vivieron la pandemia de cerca, quienes por ser latinos y no tener recursos, tuvieron que quedarse en la ciudad tratando de sobrevivir.

Entre ellos un peruano que perdió a su hermana con Síndrome de Down y se quedó sin trabajo, teniendo que vestirse de Chapulín Colorado para ganarse la vida; un chef que cerró varios locales y un pastor diciendo si acaso era un castigo divino todo lo que estaba pasando.





