Dispuestos a madrugar e ir hasta el baño por Iron Maiden

El heavy metal está en el aire de la Ciudad de México, así lo sienten los admiradores de Iron Maiden que desde muy temprano han estado recorriendo los hoteles para poder ver a los integrantes de cerca.

El staff de la legendaria banda ya se encuentra en la ciudad para iniciar la preparación de los últimos detalles en el Palacio de los Deportes, pero algunos se dieron un tiempo libre para pasear por las calles de Reforma y tomar fotos.

Una veintena de fanáticos que se encuentran en un hotel de ubicado la avenida Reforma han esperado horas porque buscan una selfie, un autógrafo y poder cruzar algunas palabras con los músicos. Lejos de darse por vencidos han decidido esperar el tiempo que sea necesario.

Alfredo Quiroz es uno de los admiradores que ha esperado desde las 10 de la mañana a que la banda británica llegue al hotel. “He sido fan la mitad de mi vida. Tengo 22 años y fueron una inspiración para mí porque yo también soy músico, le debo todo a Adrian Smith, quien me inspiró”, dijo a EL UNIVERSAL.

Por su parte Eduardo Ramírez indicó que ya ha visto en cinco ocasiones a la banda y en esta gira irá a los tres conciertos que se tienen programados: “en el hotel, cuando han venido a México, sólo he podido ver a Janick Gers y hoy traigo el póster que me autografió. Por ellos me enamoré del heavy metal, los escuché a los ocho años. Me gusta el estilo que tienen, son únicos”, comentó.

Por el amor que tiene por la agrupación asegura esperará hasta que sea necesario y está dispuesto a seguirlos en taxi a donde quiera que vayan.

Incluso si eso fuera insuficiente hasta iría hasta el baño, tal como lo hizo Christian Anaya quien cuenta que en una ocasión se metió al hotel al baño y pudo encontrarse al baterista Nicko McBrain: “para mí fue una experiencia increíble, pude darle un disco y me lo autografió. Es una de las bandas que más me gustan, para mí esa vez fue un sueño".

Éxitos como “The trooper", “Run to the hills" y “Wasted years", entre otros, se podrán escuchar el 27, 29 y 30 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

nrv