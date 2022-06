"Dios, sálvame": Travis Barker, baterista de Blink-182, hospitalizado de emergencia

El baterista de Blink-182, Travis Barker, fue hospitalizado por la mañana de este martes. Presentó un problema de salud que aún no se revela, por lo que se atendió en el hospital del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, California, según informaron portales de noticias en Estados Unidos.

Al musico de 46 años de edad lo captaron en una camilla, acompañado de su esposa Kourtney Kardashian.



Travis Barker hospitalized, his wife Kourtney Kardashian arrived at the hospital by his side. https://t.co/SROKmGn37K

— TMZ (@TMZ) June 28, 2022