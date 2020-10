El amor verdadero que existe entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer es tan fuerte que a pesar de todas las peleas comunes que puedan tener como cualquier pareja, como llegar a aventarse la cacerola, ambos saben que el destino los unió para siempre.

Y haciendo eco al amor que se tienen, recordamos los momentos por los cuales Amanda se sigue derritiendo ante los encantos de Diego.

Diego le lleva la cena a la cama

Cómo no consentir a la mujer de su vida, Amanda comentó a EL UNIVERSAL que cuando están juntos Diego siempre es muy atento con ella.

“Por ahí si me lleva la cena, cuando regreso muy cansada y ya no doy más me dice: ‘quieres que te suba un tecito, una avena, una sopita, qué quieres que te lleve, algo, no sé tú dime’, en eso si es muy cuidadoso”, dijo.

Eso si no deja que le lleve el desayuno, porque en las mañanas es el turno de Amanda en consentirlo, así que se levanta antes que él para tener todo listo y así los dos platican y conviven juntos desayunando.

Los escapes románticos

De acuerdo a Amanda, como si fueran unos chiquillos, se escapan y tienen una cita romántica y se divierten haciendo cosas juntos.

"Cuando alguien empieza a preguntar, pues echamos por ahí una mentirita piadosa, pero si somos bien divertidos, nos gusta pasarla bien, nos gusta mucho ir a cenar, hacer reuniones en nuestra casa e invitar amigos que queremos muchísimo y divertirnos”, compartió.

Diego es un hombre muy detallista

Lo material no importa, pero Diego sabe que su esposa ama la joyería fina, así que la llena de regalos.

“Siempre ha hecho regalos divinos que conservo con mucho cariño, a veces no me pongo todas las cosas, pero me ha regalado unas cosas muy bellas, muy finas; él sabe que me encantan los anillos, los aretes, me gusta mucho la joyería fina, la antigua entonces él durante muchos años me ha regalado diferentes cosas que marcan ciertas épocas”, expresó.

¡Cuidadito y Diego esté de ojo alegre!

Claro que como cualquier pareja hay peleas y de repente se ponen celosos, pero aún así lo solucionan y siguen adelante, Eso sí ¡aguas! con que Diego esté de ojo alegre porque si no le llega el cacerolazo.

“No le he lanzado sartenes, le he lanzado cacerolas de barro, hace tiempo yo cocinaba con las cacerolas de barro y tenía una cacerolita de barro con una salsa de tomate que estaba preparando y él llegó con mucho olor a perfume de otra, yo creo que vivienda, porque ese perfume en la casa no existía y yo sin preguntarle nada, pero como olí ese perfume, le tiré encima esa cacerola y se quedó así como: ‘qué onda Amanda’ y yo: ‘como qué onda Diego, tampoco soy tonta, ¿de dónde vienes?’ y bueno pues yo mis cosas personales no las cuento, pero no soy ninguna mujer que se hace la tonta, yo sé que hay muchas mujeres que son tontas y les encanta verse tontas, pero yo a mi hombre pues no me lo dejo ¡eh!, lo cacho, lo tengo cachadito”, recordó.

Cantan juntos su amor

Durante toda su trayectoria musical han aprovechado para hacer algunas colaboraciones juntos y así compartir el mismo escenario, entre ellas está “Volveré”, “Volvamos a empezar”, “Siempre te amaré”, “Perdón”, entre muchas más, siendo “Simplemente amor” y “Hagamos un trato”, las consentidas de sus seguidores.



