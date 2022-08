Diego Luna hace honor al manifiesto charolastra

El manifiesto de Tenoch y Julio, protagonistas de la cinta Y tu mamá también, dice en su primer punto: “No hay honor más grande que ser un Charolastra”.

Después de 10 años de separación, Diego Luna y Gael García Bernal, actores que marcaron un paradigma respecto a las masculinidades en la cinta de Alfonso Cuarón, regresan con un nuevo proyecto, La máquina.

Esta vez, los Charolastras se unen en una serie que los juntará nuevamente, luego de dos proyectos anteriores, además del de Cuarón: Rudo y cursi (2008) y Casa de mi padre (2012).

En entrevista con EL UNIVERSAL, Luna detalla que a este serial, que ambos protagonizarán, se suman también como productores.

“Me siento feliz de estar preparando este proyecto. Emocionado porque es algo que nosotros (Gael y Diego) llevamos pensando por muchísimos años”, expresa Diego, quien promueve la serie Andor para Disney+.

La trama explorará en el mundo del boxeo y el inframundo criminal con la historia de un boxeador (que será interpretado por Gael), quien se encuentra en los momentos más críticos de su carrera debido a su edad, hasta que su mánager (Diego) logra conseguirle una pelea emblemática, que representa su última oportunidad para demostrar su capacidad.

Sin embargo, ambos tendrán que enfrentarse a una circunstancia que les dificultará el camino, algo que podría ser sobrenatural.

El rodaje está por comenzar en distintos lugares del país, algo que ambos actores de proyección internacional querían destacar.

“Estamos ya muy cercanos a empezar a filmar”, dice Diego Luna. “Hacerlo aquí en México me emociona muchísimo, además creo que estamos rodeados de la gente correcta. En términos del equipo que va a ser La máquina, de todos nuestros socios y de cómo se terminó de articular el proyecto; me emociona mucho”.

La dirección correrá a cargo del mexicano Gabriel Ripstein y junto a los dos actores también fungirán como productores Gerardo Gatica, Leandro Halperin y Adam Fishbach.

En el guión contará con Marco Ramírez, que ha trabajado en producciones de éxito como Daredevil y Orange is the new black.

La serie será estrenada por la plataforma streaming de Disney: Star+.

La dupla de la liberación

Según la investigadora española Marina Díaz López, doctora en Historia del cine por la Universidad de Madrid, la importancia de los actores mexicanos radica en la manera en la que reenfocaron la idea de la masculinidad del “hombre mexicano”.

Ambos, dice la especialista en su estudio “¿Dónde están los hombres? Crisis de la masculinidad mexicana en Y tu mamá también”, representan un nuevo imaginario masculino, que invitó a una mirada libre y abierta.

“(Ello) sin dejar un rastro de las heridas que implica un cambio”, apunta.



Y tu mamá también. Dirigidos por Alfonso Cuarón, y Maribel Verdú en el elenco.



Luna ha sido amigo y colega de Gael desde su niñez



Rudo y Cursi. Dos hermanos. Uno quiere ser futbolista y el otro, cantante norteño.

Me siento feliz. Emocionado porque es algo que llevamos pensando por muchísimos años”

Diego Luna

Actor