Diego Luna confiesa que la edad le jugó en contra durante las grabaciones de "Andor": "El tiempo ha pasado"

Seis años han pasado desde que Diego Luna protagonizó, junto a Felicity Jones, el filme “Rogue One: una historia de Star Wars”, y aunque no parecieran tanto tiempo, al actor mexicano la edad le ha pasado factura. A sus 42 años, Luna sigue siendo considerado como un hombre joven, sin embargo, el mismo reconoce que hay cosas que eran mucho más fáciles de hacer a los 30, sobre todo cuando de trabajo físico se trata.

Ahora, el llamado charolastra es la figura central de la nueve serie de Disney+, "Andor", y en conferencia de prensa reveló que, aunque el personaje que interpeta en la trama ya es muy conocido para él, en esta ocasión sí tuvo algunas complicaciones para intepretarlo.

“Voy con los stunts donde tienen una increíble instalación y cosas para escalar, brincar, caer y rodar. Voy como 'hagamos algo simple, necesito regresar a esto', y pretendo que soy diez años más joven, que es lo que tengo que hacer en este show, y la mañana siguiente estaba como ‘mierda, voy a tener que renunciar a este trabajo, ya no puedo con esto’”, dijo.



Foto: Cortesía

Diego, compartió con la prensa internacional que esto sucedió el primer o segundo día en que llegó a los estudios Pinewood, donde se filmó la serie, y cuando aún estaban en preproducción.

“Cada parte de mi cuerpo dolía y me sentía como si hubiera estado en batalla y era sólo el primer ensayo. Estaba hablando con mi familia diciéndoles ‘no sé si voy a poder hacer esto, nadie lo va a creer, voy a pasar los primeros dos meses en una silla’”, explicó.

Por fotuna el mexicano no estuvo solo, contó con un doble de acción para que lo ayudara con las ecenas más difíciles: “Claramente el tiempo ha pasado y, por suerte, había un fantástico doble que me ayudó a hacer las cosas que ya no puedo”.

La serie, que el próximo 21 de septiembre llega a la plataforma, sigue al personaje Cassian Andor, personaje de Luna, cinco años antes de los hechos del filme “Rogue One”, cuando se estaba formando la Alianza rebelde, mostrando su paso de un ladrón a un revolucionario que peleará en contra del Imperio.

Protagonizar una historia de alcance mundial, es para Diego Luna un ejemplo de diversidad en la pantalla. Tanto él como Adria Arjona representan los rostros latinos de la serie.

“La industria está reaccionando a ciertas cosas que suceden allá afuera, se supone que seamos un espejo para que las audiencias se puedan ver a sí mismas ahí y con alegría. Tiene sentido que si estamos hablando de una galaxia donde hay muchos planetas, la gente venga de diferentes lugares, y si estamos hablando de refugiados, ellos vienen de diferentes lugares y se reúnen en un lugar y suenan diferente, se ven diferente. Esa diversidad es lo que hace muy rica la realidad en la que vivimos. Celebro que las historias que vemos reflejen eso”, agregó

Al respecto, Adria aseguró que participar en esta producción le da esperanza de que niñas pequeñas la vean en la pantalla y se identifiquen porque lucen como ella. La actriz, quien es hija del cantante Ricardo Arjona, señaló que las cosas están cambiando pero considera que el escritor Tony Gilroy no la buscó sólo por sus raíces.

“No fue parte de la conversación, lo cual creo que fue la parte más hermosa. No fue como ‘oh, eres hispana, necesitas estar aquí’. Tony dijo ‘Eres Bix’ y nunca se justifica o ni siquiera tuvimos una conversación sobre mi etnia. Creo que fue realmente por mi trabajo”, detalló.

“Espero verdaderamente que en el futuro esa pregunta ya no se haga tanto, que se convierta en una normalidad en la que ver dos actores como Diego y yo en Star Wars sea cool y sea la norma”.

