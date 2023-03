Diego Boneta revela el motivo por el que dejó la música: "Atravesaba una parte muy oscura"

A pesar de que Diego Boneta es reconocido mundialmente por interpretar a Luis Miguel en la serie sobre su vida, lo que muy pocos saben es que el actor, de hecho, inició su carrera en la música cuando era apenas un niño.

Con tan sólo 12 años, Diego participó en el reality show de Televisa, "Código F.A.M.A" y aunque no ganó el primer lugar, sí consiguió un pase directo a la telenovela "Alegrijes y Rebujos", donde además de interpretar al villano de la historia, también interpretaba algunos temas.

Después de este proyecto y de protagonizar el melodrama infantil "Misión S.O.S", Boneta retomó su faceta como cantante y en 2005 lanzó "Diego", su primer y único disco como solista. Aunque no tuvo el éxito que esperaba, sus sencillos "Responde" y "Más" lograron colarse en varias estaciones de radio, pero tras este álbum, el cantante desapareció.



Este fue el primer y único disco de Diego Foto: Especial

El protagonista de "El padre de la novia",sin dar mayor explicación a sus fans, abandonó la música y centró su carrera en la actuación, donde ha logrado destacar. Sin embargo, durante una entrevista con el creador de contenido Roberto Mtz, decidió romper el silencio y confesó los motivos que lo orillaron a dejar una de sus grandes pasiones.

En su relato, Boneta reveló que llegó a grabar un segundo material en el que, incluso, colaboró con Juan Gabriel, pero que este jamás vio la luz por culpa de su disquera: "Saqué mi segundo disco al que le puse toda mi vida y en el que compuse una canción con Juan Gabriel. Trabajé con el productor de Robbie Williams hasta que una compañía compró Emi y ya no promocionaron mi disco", dijo.

Esta situación rompió los sueños del joven y fue entonces que se rindió: "Me quede con un mal sabor de boca y decidir salir de la música que, en aquel entonces, atravesaba por una parte muy oscura”, agregó.



Diego ha tenido acercamientos a la música gracias a sus proyectos como actor, como en la serie de Luis Miguel, donde tuvo que grabar todos los temas del llamado "Sol de México" Foto: Instagram



Diego revela por qué se cambió el nombre

Diego, que en ese entocnes era conocido como González, se mudo a Estados Unidos y decidió tocar puertas en Hollywood para consolidarse como actor.

Esta decisión lo llevó a hacer un gran cambió en su vida, pues se quitó el apellido que lo había dado a conocer para pasar a ser Boneta, nombre con el que ahora ha alcanzado la fama. Pero lejos de lo que muchos puedan pensar, no lo hizo para olvidar su pasado en México; sino por sugerencia de sus representantes.

"En años no me dieron un casting para hacer una película en México porque decían que no parecía mexicano y Carla Hool, una directora de casting, me marcó de la nada para decirme que vendría a México a fin de realizar pruebas para ‘Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian’ y entonces, fue el primero que hago en mi vida; ya después terminé haciendo más audiciones en Los Ángeles”, platicó.

Fue entonces que su agente le recomendó usar el apellido de su madre, pues González era demasiado latino para las productoras, este ligero cambio le abrió las puertas del mercado estadounidense y antes del éxito que alcanzó con "Luis Miguel, la serie", participó en algunos proyectos para cine y televisión como: "Pretty Little Liars", "Mean Girls 2","Scream Queens", "Terminator" y "Rock of Ages".

