Dido revive el amor de los 90

La cantautora británica Dido se presentó por primera vez en México después de cinco años de ausencia musical para interpetar los temas que la lanzaron a la fama, así como su más reciente producción, Still on my mind.

La intérprete y sus músicos salieron a escena con el tema “Hurricanes”, primer sencillo de su nuevo álbum, que representa el regreso de la cantante a la industria que había abandonado por cinco años debido a su maternidad, según palabras de la artista en el concierto.

Con un español poco entendible, Dido, con una vestimenta relajada con jeans y tenis, saludó a sus fans mexicanos y les agradeció el apoyo por estar con ella.

“Hell after this”, “Hunter”, “No freedom” y una conmovedora interpretación de “Life for rent” iban dando forma a una noche nostálgica esperada por los fans que crecieron con la música de una cantante que iba empezando a finales de los 90. Con cariño, la artista dedicó el tema “Grafton street”, a su padre.

Llegó el momento anhelado por la audiencia, “Thank you”, canción que le dio a Dido proyección mundial gracias a que su estribillo fue parte del tema del rapero Eminem, “Stan” en 2000, y en cuyo video aparece la misma Dido como una mujer embarazada. Sin embargo, el tema tiene esencia propia, pues viene de su autoría y pertenece a su álbum debut No angel, de 1999.

Un montaje sencillo sobre el escenario para una intérprete que plasma sus sentimientos en letras con la ayuda de su hermano Rollo, también dio pie a temas más movidos como “Sand in my shoes”.

“White flag” cerró la primera vez en México para la intérprete.