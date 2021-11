"Diana es una alcohólica y drogadicta confesa", por estas acusaciones Alfredo Adame perdió demanda

Alfredo Adame sostiene que las declaraciones que hizo sobre su expareja Diana Golden y que la llevaron a demandarlo por daño moral eran cuestiones de carácter público que ella misma ha dicho en televisión.

Por ello, aunque hoy se sabe que perdió una demanda, y debe pagar más de 28 mil pesos a la actriz (de los que asegura únicamente faltan 3,200) él relata que en la primera audiencia que tuvieron, y que él ganó, presentó una serie de pruebas que confirmaban los problemas de adicciones de Golden.

"Es del dominio público, ella es una alcohólica y drogadicta confesa, en programas de televisión cuando le han preguntado ha dicho que lo es", asegura.

Según dio a conocer Ventaneando en enero del 2019, Golden lo demandó por las declaraciones que hizo en su contra y que, según el abogado de Golden, Víctor Carrillo, sobrepasaban "el límite del ejercicio de la libertad de expresión o al derecho a la información ya que estas manifestaciones que él hace tiene ciertas características que la ley contempla como necesarias para iniciar este tipo de juicio".

De acuerdo con Adame, en la primera audiencia él presentó una serie de videos a su favor, el primero de ellos de una entrevista donde explica que se encontraba en estado etílico, y del que explica, hasta Pati Chapoy y Daniel Bisogno llegaron a comentar.

El siguiente se trata de una escena que protagonizó en el aeropuerto de Cancún, estando también en estado de ebriedad.

"Está tirada en el camellón del aeropuerto de Cancún a las 2:30 de la mañana, durmiendo totalmente borracha, no sé si drogada también. Luego se le ve en el mostrador de la aerolínea totalmente ahogada de borracha discutiendo con el señor que le dice que no se puede subir al avión en ese estado porque es un peligro", dice Adame.

"El siguiente video es donde ella está en el piso tirada boca abajo, gimiendo como animal, desgreñada, una mujer policía encima de ella poniéndole las esposas y dos o tres policías parados ahí y gente viendo el numerito", explica Adame

Otro de los materiales sería uno tomado durante una develación de placa donde aparecen Carmen Salinas y Diana Golden que sube al escenario para dar unas palabras.

"Empieza a decir tontería y media, hasta Carlmelita Salinas voltea y le dice: 'ay, mijita la que debería haber interpretado a la corcholata eres tú'".

En aquella primera audiencia, explica el conductor, el abogado de Diana Golden no presentó ni siquiera las entrevistas donde ella decía que le causó un daño moral.

"Además alegaban que gracias a lo que yo había hecho ella había perdido 20 películas internacionales, 10 mexicanas, 15 protagónicos de telenovelas y le había ocasionado un daño, aparte del moral, económico tremendo y que quería cinco millones de pesos".

Adame explica que en ese momento, en 2019 ganó la primera audiencia y la defensa de Golden presentó un amparo. Meses después salió una resolución donde se le condenó a pagar 28,210 mil pesos.

Una relación tóxica

El vínculo entre Golden y Adame se remonta hacia finales de los años ochenta.

De acuerdo con la versión de Diana Golden, ella y Alfredo Adame se conocieron en un avión cuando Alfredo era sobrecargo de Aeroméxico, así lo contó ella en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

"Eramos amigos, íbamos a los castings juntos y luego él vio lo que me quitaba Gobernación de impuestos... me quitaban el 50% entonces me dice: 'mira, por qué no nos casamos y con los papeles ya no te van a quitar'".

Como eran amigos y se llevaban bien ella decidió tomarle la palabra y se fue a vivir a su casa, pero según explicó únicamente se casaron, pero no dormían juntos ni eran novios al inicio. Fue después de unas semanas que él le propuso que intentaran salir.

"No había cumplido ni 20 años, realmente era una chavita inocente, yo venía de una comunidad en Cali", dijo Golden en la entrevista.

"Una vez que fue eso empezó su cambio, empezó a ser celoso, posesivo, decir en el auto: 'qué estás haciendo para que te miren', y empezaron los problemas", relató

Fue alrededor de un mes y medio después de empezar a vivir juntos que a Golden no le gustaron las cosas que sucedían y se fue con su familia a San Francisco, ahí les contó lo que estaba pasando y ellos le dijeron que se fuera.

Fue entonces cuando habló con Adame y este tomó mal las cosas. Ella aseguró que él bebía mucho y de hecho se robaba las botellas de Aeroméxico.

"Me sacó una pistola, él anda siempre con pistola y le gusta o le gustaba tirar al aire. Saca una pistola me dice: 'te largas de la casa' a las tres de la mañana, me metió una pistola en la boca, esto es tan cierto como que está en una demanda.

"Yo aterrada, nada más lloraba, y entonces no me mató y lo que hizo fue cortar toda mi ropa, me robó un anillo de diamantes dizque para sentar un departamento que había comprado en paseos de taxqueña que me había heredado mi mamá muy caro".

En aquella entrevista, Golden además negó que fuera cierto que en casa de Adame éste hubiera encontrado un tupper con cocaína de ella.

Lee también: Exprometida de Brandon Lee pide detener uso de armas en set

mafa