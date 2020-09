Diana Bracho, Sabo Romo y más de 140 artistas abren las páginas de su intimidad 

La actriz Diana Bracho, el músico Sabo Romo, la cineasta Rita Basulto, el escritor Alberto Ruy y otras 140 personalidades son parte del proyecto y libro "Creadores en aislamiento", que reúne las distintas reflexiones de artistas frente a la pandemia actual.

Se trata de un proyecto respaldado por el programa cultural de la Universidad De Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León con la finalidad de dar apoyo a los artistas afectados por la emergencia sanitaria.

El libro que por ahora es digital, contiene reflexiones y fotografías desde el confinamiento, de escritores y artistas como Elena Poniatowska, Marina de Tavira, Joselo Rangel, Arturo Ribstein y Benny Ibarra, entre muchos otros que también serán parte de distintas mesas de diálogo abiertas al público en las que abordarán temas como la música clásica y las mujeres en el cine.

"Es un acercamiento a un alma que no siempre podemos tener cerca, al alma de estas 140 personas que están viviendo el aislamiento de manera similar pero a la vez muy diferente y única, porque finalmente todos somos artistas y tenemos una vida única, una experiencia única, un punto de vista único y eso es lo que hace que este libro sea tan interesante, es penetrar en el mundo de cada uno de estos creadores", dijo Diana Bracho, quien en las páginas del libro dedica un poema simbólico a los colibríes de su ventana.

Cada uno de ellos asume el reto de transmitir a partir de sus experiencias un mensaje de positivismo y superación ante las dificultades. Para el productor Sabo Romo, además esta es una oportunidad de formar parte del legado histórico de esta situación mundial.

"No estamos constituyendo como un tomo de enciclopedia de nuestros tiempos", afirmó Romo.

"Nos ha permitido entablar un diálogo directo a partir de nuestra vulnerabilidad o emociones o de lo que hemos hecho y a mí me parece que en este trozo de enciclopedia, tenemos la obligación de no filtrar o meternos en territorios que no nos corresponden, sino mostrarnos como seres humanos", agregó el bajista.

Por su parte, la directora de cine Rita Basulto rescato la multidisciplinariedad que el libro reúne para sumar a la creatividad. "El podernos sumergir en este libro y ver un poco de la intimidad de cada uno de estos artistas, una foto a mí me dice a veces más que mil palabras, tal vez porque mi medio no es la palabra, pero la construcción de imágenes es mi razón de ser", compartió.

En lo posterior planean vender la colección de fotografía y literatura que incluye el libro y no descartan la posibilidad de trasladarlo a formato físico.

Mañana 9 de septiembre se transmitirá la presentación de los creadores a las 19:00 horas a través del Facebook de UdG.Cultura. Los invitados serán Benny Ibarra, Diana Bracho y el escritor Jorge F. Hernández.

rad