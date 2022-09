En 2020 sucedieron 7818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en México, lo que representa 0.7% del total de muertes en el año (según el INEGI), lo que convierte este problema en algo de salud pública, por eso, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio es necesario hacer conciencia sobre este problema y la importancia de buscar ayuda.

Famosas como Demi Lovato, Angelina Jolie, Britney Spears y Lady Di han tenido pensamientos suicidas.

Demi Lovato

Demi Lovato es de esas estrellas que desde muy temprana edad estuvo bajo escrutinio público, el cual puso especial enfásis en cómo debía lucir la joven actriz de Disney, lo que provocó en ella desórdenes alimenticios, adicción a las drogas y al alcohol, y además se disparó su trastorno bipolar, pero después de años de lucha entre entradas y salidas en clínicas de desintoxicación y terapia, la cantante ha asegurado que le ha ayudado mucho hablar de estos problemas, incluidos sus intentos de suicidio.

"Hubo momentos en los que mi madre tenía incluso miedo de entrar a despertarme en la habitación por las mañanas porque no sabía si cuando abriera la puerta iba a encontrarme viva o muerta. Siento que eso está superado por fin, como también lo está mi adicción a las drogas y al alcohol, sustancias en las que ya no pienso", declaró Lovato durante una entrevista en el programa Dr. Phill.

Angelina Jolie

Ella es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y de las más bellas del mundo, por lo que se podría pensar que lo tenía todo, pero en 2001 durante una entrevista con IMDB confesó que hubo una etapa bastante sombría en su vida, donde la idea de quitarse la vida rondó muchas veces por su cabeza, debido a los episodios de depresión que la embargaba, incluso contrató a un sicario para que la ayudara a dar este paso.

"Esto va a sonar una locura, pero hubo un momento en que iba a contratar a alguien para que me matara. La persona (el sicario) me habló con mucha dulzura, me hizo pensar en ello. Un mes después, otras cosas cambiaron en mi vida y volví a sobrevivir '', dijo la actriz



Britney Spears

En 2007 la "llamada princesa del pop" pasaba por el peor momento de su vida hasta el momento, se había separado de su pareja Kevin Federline, quien se llevó a sus dos hijos con él, su salud mental estaba sumamente afectada, dando muestra de ello al raparse ante las cámaras de los paparazzi y batallaba contra sus adicciones; por lo cual fue internada en una clínica de rehabilitación en Malibú, Los Ángeles.

El tabloide británico News of the World informó ese mismo año, que Britney había intentado suicidarse durante su estancia en la clínica, colocando una sábana en la lámpara del techo y colgándose del cuello, acción que fue detenida por el personal médico que de inmediato la auxilio. Hasta finales del 2021, cuando obtuvo la emancipación de la custodia de su padre Jamie Spears, la cantante debía seguir un tratamiento psiquiátrico, que aseguraba no le ayudaba en mucho y sólo la hacía sentir desorientada.

Owen Wilson

Owen Wilson quien se hiciera famoso por películas como "Tres son multitud" (2006) y "Los rompebodas" (2005), había terminado su relación con la actriz Kate Hudson lo que lo llevó a vivir una etapa de depresión, la cual a sus más cercanos les preocupó, incluyendo a su hermano Andrew, quien en una mañana de 2007 al no obtener respuesta de su hermano a las llamadas, decidió ir hasta Santa Mónica para averiguar qué pasaba, para su sorpresa encontró a Owen en el suelo con las muñecas cortadas y además había consumido una fuerte cantidad de pastillas, por fortuna la ambulancia llegó a tiempo y lo salvaron.

Durante su recuperación su hermano decidió quedarse con él, para lo cual decidió hacerle un horario diario, el cual le ayudará a sentir que el día fuera fácil y manejable, así poco a poco él fue mejorando. Después de este suceso el actor decidió no hablar al respecto, hasta el año pasado durante una entrevista con la revista Esquire.

Diana Spencer

La princesa de Gales no tuvo un matrimonio de cuento de hadas, debido a la constante infidelidad del príncipe Carlos con Camila Parker Bowles, ella aseguró que vivió un infierno, donde la bulimia y la depresión fueron una constante en su vida.

El Daily Mail recordó en 2017 que salieron a la luz unos videos donde la princesa de Gales confesaba que tuvo varios intentos de suicidio, la primera vez fue durante su Luna de Miel en en el Castillo de Balmoral, donde se cortó las venas con una cuchilla, por lo que fue puesta en manos de los mejores doctores de Reino Unido, pero ella aseguró que más que ayudarle la mantenían dormida con altas dosis de Valium.

La segunda vez fue cuando estaba embarazada del príncipe Guillermo, tirándose de las escaleras, cuando se recuperó y tenía crisis de llanto su marido sólo atinaba a decirle; "Deja de llorar y compórtate como una mujer decente".

Después de divorciarse y comenzar a hablar sobre lo vivido en la Familia Real Británica, Lady Di comenzó una vida más tranquila y feliz.

