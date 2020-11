El Día del soltero tiene lugar cada año en china con el nombre Guanggun Jie, y se eligió el 11 de noviembre (11/11) ya que el número 1 hace alusión a una persona sola y de ahí ha saltado a todo el mundo.

Si bien una de las formas de conmemorar el día es haciendo compras, en estos tiempos de pandemia queda otra opción que no involucre salir más de lo necesario: con un maratón de películas.

Para los que ya no creen en el amor

Serie: "The other one".

Dónde: plataforma Acorn Tv.

De qué trata: la historia se centra en Tess quien vive el shock de perder a su esposo quien muere de manera repentina, sin embargo después descubre que tenía una segunda familia a la que había mantenido en secreto y con la que ahora debe convivir.

Para los que han tenido relaciones tóxicas

Película: "500 días con ella".

Dónde: Amazon Prime Video.

De qué trata: protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, la historia sigue a Tom, un arquitecto que se dedica a crear tarjetas de felicitación. En su trabajo conoce a Summer, de quien se enamora aunque ella no está interesada en una relación.

En la trama se van entrelazando momentos de su relación, que duró 500 días, para descubrir por qué fue que terminó.

Para los que esperan su media naranja

Película: "The holiday".

Dónde: Netflix.

Por qué verla: no todos los solteros quieren serlo por siempre y para ellos qué mejor que una cinta que busca hacernos creer en el amor y en la que vemos como dos parejas, aparentemente poco probables, pueden vivir una bella historia de amor.

Como extra, es una cinta con todo el ambiente navideño.

Para los que están enfocados en otras cosas

Película: "Whiplash".

Dónde: ClaroVideo

Por qué verla: cuando quieres ser un músico exitoso y tienes al maestro más estricto (y loco) de la historia queda poco tiempo para otras cosas, como el amor, así es cómo vive el protagonista de este filme quien sueña con ser el mejor baterista aunque eso le cueste perder cosas en el camino.

Para los que perdieron las esperanzas

Película: "Joker".

Dónde: HBO GO

Por qué verla: la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix fue tan aclamada por la crítica que el actor fue reconocido con el Oscar gracias a su trabajo.

Si bien nos presenta la historia del mayor enemigo de Batman, no se trata de una trama de súper héroes cualquiera. Ambientada en Gotham, nos presenta a Arthur Fleck, un hombre solitario que vive con su madre y trabaja como payaso. Debido a sus problemas mentales y de salud (tiene un trastorno que hace que no controle su risa) es mal visto por la sociedad.