Despiden a Lisa Loring, la primera Merlina

Lisa Loring, actriz que dio vida a Merlina (Wednesday) en la primera versión de la serie de televisión La Familia Addams, falleció a los 64 años, informó este lunes The Hollywood Reporter.

La actriz estadounidense murió en la noche del sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, así lo compartió su hija mayor Vanessa Foumberg a la revista especializada.

En los últimos meses, tras el estreno de la serie de Netflix Wednesday (Merlina) en noviembre, el personaje creado por el dibujante estadounidense Charles Addams, había vuelto a cobrar relevancia dentro del entretenimiento así como los rostros, no sólo de la nueva Merlina (Jenna Ortega, en la serie) sino de quienes anteriormente le dieron vida, entre ellas Lisa Loring.

Tras darse a conocer la noticia, uno de los nombres más recordados en el papel de la joven de vestido negro, piel pálida y un par de trenzas, Christina Ricci (quien la interpretó en las cintas de inicios de los 90 Los locos Addams 1 y 2) utilizó su perfil de Instagram para compartir una historia al respecto acompañada por un emoji de corazón roto.

También el elenco de la nueva Wednesday hizo lo propio. El actor Tommie Earl Jenkins, quien interpreta al Mayor Walker, dedicó unas palabras en la red social señalando que el legado de Lisa Loring “sigue vivo”. Mientras que Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams, madre de Merlina, en la versión de Netflix) escribió: “Descanse en paz”, junto a una foto de Loring en el icónico personaje.

Famosa por ser la primera Merlina Addams (Wednesday Addams o Miércoles en su traducción literal) en la versión original de la serie de comedia negra de 1964, también interpretó al personaje en la película para la televisión realizada en 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the world turns.

“Se fue en paz con sus dos hijas (Vanessa y Marianne) cogidas de la mano”, dijo su hija tras el fallecimiento.

Aunque interpretó al personaje durante sólo dos años, el trabajo de Lisa Loring marcó la pauta para posteriores versiones del rol; Jenna Ortega, por ejemplo recreó su icónico baile como parte de su personaje para la serie de Netflix.